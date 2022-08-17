Об этом сообщает Еспресо.TV.

На ЧЕ-2022 по водным видам спорта в Риме Романчук победил на дистанции 1500 м вольным стилем с результатом 14 мин. 36,10 сек. Украинец на 0,78 сек. превзошел собственный национальный рекорд, который установил четыре года назад. Серебряным призером стал итальянец Грегорио Палтриньери, бронзовым – француз Дамьен Джоли.

Романчук отстоял звание чемпиона Европы на этой дистанции и принес Украине первое золото в плавании на нынешнем ЧЕ по водным видам спорта. Ранее восемь золотых медалей украинки выиграли в артистическом плавании, где они победили во всех участвовавших дисциплинах.

ЧЕ по водным видам спорта

Рим, Италия

16 августа

Плавание

Мужчины, 1500 м вольным стилем

1. Михаил Романчук (Украина) – 14.36.10

2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.39,79

3. Дамьен Джоли (Франция) – 14.50,86

15 августа Марина и Владислава Алексеи принесли сборной Украины в артистическом плавании золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.

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