Романчук побил рекорд и получил золото ЧЕ по плаванию
Михаил Романчук выиграл золото чемпионата Европы по плаванию на дистанции 1500 м вольным стилем и установил новый рекорд Украины
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На ЧЕ-2022 по водным видам спорта в Риме Романчук победил на дистанции 1500 м вольным стилем с результатом 14 мин. 36,10 сек. Украинец на 0,78 сек. превзошел собственный национальный рекорд, который установил четыре года назад. Серебряным призером стал итальянец Грегорио Палтриньери, бронзовым – француз Дамьен Джоли.
Романчук отстоял звание чемпиона Европы на этой дистанции и принес Украине первое золото в плавании на нынешнем ЧЕ по водным видам спорта. Ранее восемь золотых медалей украинки выиграли в артистическом плавании, где они победили во всех участвовавших дисциплинах.
ЧЕ по водным видам спорта
Рим, Италия
16 августа
Плавание
Мужчины, 1500 м вольным стилем
1. Михаил Романчук (Украина) – 14.36.10
2. Грегорио Палтриньери (Италия) – 14.39,79
3. Дамьен Джоли (Франция) – 14.50,86
- 15 августа Марина и Владислава Алексеи принесли сборной Украины в артистическом плавании золотую медаль чемпионата Европы по водным видам спорта.
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