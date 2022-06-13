Об этом сообщает 24 Канал.

Стало известно, что украинский писатель и общественный деятель Сергей Жадан получил премию EBRD Literature Prize 2022 за свой роман "Интернат". Ему и переводчикам присудили премию в размере €20 тысяч за художественные достижения.

Во время церемонии награждения Жадан выступил с речью, в которой рассказал о полномасштабном вторжении войск РФ. Он также поблагодарил всех за признание и напомнил, что Украина нуждается в поддержке и солидарности.

"Сейчас мы снова отстаиваем свое право на существование, свою свободу, независимость. Мы находимся в 40 километрах от границы с Россией, там проходит линия фронта, там украинцы и украинки борются за свою свободу и будущее", – сказал Жадан.

Напомним, 14 мая Gazeta Wyborcza избрала Сергея Жадана человеком года

А 12 апреля Жадан получил Премию Свободы от немецкого фонда Франка Ширрмахера.

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