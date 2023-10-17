Роман Софии Андрухович "Феликс Австрия" будет издан в США
Роман украинской писательницы Софии Андрухович "Феликс Австрия" весной 2024 года выйдет в США. Книгу перевел на английский Виталий Чернецкий
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского научного института Гарвардского университета.
"Мастерски используя приемы письма, связанные с готической литературой, София Андрухович с удивительной детализацией воспроизводит атмосферу и повседневную жизнь давно утраченного периода и пространства. Будто предвещая грядущие войны и их опустошения, жители города наслаждаются земными наслаждениями, которые скрупулезно описывает Андрухович: экстравагантные обеды и приемы, массовые празднества, экзотические театральные представления, художественные выставки, блестящие звездные шоу старлеток вблизи и издалека, местные ритуалы мыловарения, соревнования модных дам города и многое другое. "Феликс Австрия" является обязательным к прочтению для всех, кто стремится понять глубокие связи Украины с Западной Европой и ее борьбу за выход из орбиты России сегодня", - говорится в описании книги.
Роман "Феликс Австрия" впервые был издан в 2014 году в Издательстве Старого Лева.
- В сентябре роман "Амадока" Софии Андрухович стал лауреатом украино-еврейской премии "Встреча".
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