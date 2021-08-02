Роман очень хочет сыграть в Москве против "Спартака", - отец украинца Яремчука, который перешел в "Бенфику"
Олег Яремчук, отец украинского форварда Романа Яремчука, признался, что его сын очень хочет сыграть против московского "Спартака" в квалификации Лиги чемпионов
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua .
4 августа "Бенфика" сыграет против "Спартака" в Москве. Роман Яремчук пока провел в лиссабонском клубе только одну тренировку, но очень хочет сыграть в России.
"Все эти дни я нахожусь с сыном в Португалии в качестве представителя семьи. Побывал на встрече с руководством" Бенфики ", которая два года следила за выступлениями Романа, присутствовал, когда он проходил тестирование. Роман очень хочет сыграть в Москве, однако он успел провести в "Бенфике" только одно занятие. Поэтому все будет зависеть от решения тренерского штаба ", - сказал Яремчук-старший.
Роман Яремчук подписал с "Бенфикой" контракт до 2026 года. "Гент" получит от лиссабонцев 17 млн евро за 75% прав на украинского форварда. Желающие приобрести Яремчука должны будут заплатить португальцам 100 млн евро.
Роман Яремчук выступал за бельгийский клуб с 2017 года. В прошлом сезоне 25-летний нападающий сыграл за "Гент" 43 матча, забил 23 гола и отдал 8 результативных передач.
- 1 августа "Бенфика" купила у "Гента" за 17 млн евро украинского нападающего Романа Яремчука.
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