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Роман Андрея Куркова "Серые пчелы" стал победителем американской Национальной премии кружка книжных критиков

25 мартa, 2023 суббота
13:11
Культура

Андрей Курков с романом "Серые пчелы" стал победителем американской Национальной премии кружка книжных критиков (National Book Critics Circle Award)

Об этом сообщило издание Читомо с призванием на сайт отличия.

Сообщается, что национальная премия кружка книжных критиков определяет победителей в номинациях: автобиография, биография, критика, художественная литература, документальная литература, поэзия.

Кроме этого, также вручаются именные награды: Премию Грегга Барриоса за перевод, Премию Джона Леонарда, Премию Тони Моррисон за достижения, Награду Ноны Балакян за рецензирование, Премию им. Ивана Сандрофа за жизненные достижения.

Отмечается, что роман Андрея Куркова "Серые пчелы" в переводе на английский Борис Дралюк, который в оригинале вышел в 2018 году в харьковском издательстве "Фолио", получил Премию Грегга Барриоса за перевод. Отличие основали в 2021 году в честь американского писателя-активиста, драматурга, кинорежиссера и художника.

Издание напоминает, что события романа "Серые пчелы" происходят в серой зоне на Востоке Украины. Два пенсионера становятся последними жителями села: проукраинский пчеловод Сергеевич и его оппонент Пашка. Решив спасти ульи от войны, Сергеевич отправится в путешествие по стране, чтобы найти тихое место, а заодно и свое собственное внутреннее спокойствие.

С полным списком победителей National Book Critics Circle Award можно ознакомиться на сайте премии.

Справка

National Book Critics Circle Award поддерживает литературную критику и книжную культуру с 1976 года. Эта премия отмечает "выдающихся авторов и способствует общенациональному общению о чтении, критике и литературе".

Победители National Book Critics Circle Award традиционно определяются в марте литературными критиками, входящими в Национальный кружок книжных критиков. В разные годы лауреатами премии были Тони Моррисон, Томас Фленаган, Джон Апдайк, Энн Тайлер, Сюзан Зонтаг, Хорхе Луис Борхес и другие.

  • 13 ноября сообщалось, что "Серые пчелы" Андрея Куркова вошли в список лучших книг-2022 по версии The New Yorker.
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