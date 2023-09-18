Роман "Амадока" Софии Андрухович стал лауреатом украинско-еврейской премии "Встреча"

Об этом сообщила пресс-служба ОО "Форум издателей".

Церемония награждения состоится 5 октября в 20:30 по Киеву на Книжном форуме во Львове. Ее также будут транслировать онлайн.

"Дальновидный во времени и пространстве, титул романа "Амадока" происходит от названия крупнейшего в Европе озера, расположенного на территории современной Украины. Однако роман — не об озере, а о его исчезновении. Об исчезновении целых миров и культур и о том, что остается вместо этого. Существует ли связь между Второй мировой войной и Холокостом и уничтожением украинской интеллигенции во времена сталинских репрессий, как это связано с войной, которую Россия ведет против Украины и которая началась не в XXI веке, а уже очень давно? И как все это отразила память, коллективная и индивидуальная?" - приводит пресс-служба аннотацию к книге.

Справка: Украинско-еврейская литературная премия "Встреча" была основана в 2019 году и впервые вручена в 2020-м. Она присуждается ежегодно за самое влиятельное произведение художественной литературы и литературы нон-фикшн (по очереди), что способствует украинско-еврейскому пониманию, помогая укрепить позиции Украины как многоэтнического общества и воплощая лозунг "Наши истории неполны друг без друга". Премию выплачивают как автору, так и издателю – 4000 евро и 2000 евро соответственно. Также предусмотрены поощрительные премии по 250 евро каждая авторам, вошедшим в короткий список.