"Рома" - "Заря": букмкекеры ошарашили шансами украинцев в решающем матче Лиги конференций
Сегодня, 25 ноября, луганская "Заря" сыграет против итальянской "Ромы" в 5-м туре группового раунда Лиги конференций
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Букмекеры считают, что у "Зари" нет никаких шансов на победу в матче. Коэффициент – 21,00. Выигрыш "Ромы" оценивается в 1,10. Ничья – 10,40.
"Заря" остается единственной украинской командой, сохраняющей шансы на плей-офф раунд еврокубков.
После 4 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 7 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 8 очками.
У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.
В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч пройдет сегодня, 25 ноября. Начало в 22:00. Прямая трансляция на Мегого.
Лига конференций
4-й тур
25 ноября
"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина)
Рим, стадион "Стадио Олимпико"
Начало в 22:00
Прямая трансляция на Megogo
- 4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.
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