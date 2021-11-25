"Рома" - "Заря": букмкекеры ошарашили шансами украинцев в решающем матче Лиги конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Букмекеры считают, что у "Зари" нет никаких шансов на победу в матче. Коэффициент – 21,00. Выигрыш "Ромы" оценивается в 1,10. Ничья – 10,40.



"Заря" остается единственной украинской командой, сохраняющей шансы на плей-офф раунд еврокубков.

После 4 матчей луганская "Заря" набрала 6 баллов и занимает третье место. Вторая позиция у итальянской "Ромы", у "волков" 7 набранных пунктов. "Бодо-глимт" сенсационно возглавляет группу C с 8 очками.



У болгарского ЦСКА – 1 набранный пункт и последнее место.



В 5-м туре "Заря" сыграет против "Ромы" в Риме. Матч пройдет сегодня, 25 ноября. Начало в 22:00. Прямая трансляция на Мегого.



Лига конференций



4-й тур



25 ноября



"Рома" (Италия) - "Заря" (Украина)



Рим, стадион "Стадио Олимпико"



Начало в 22:00



Прямая трансляция на Megogo

4 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" победила софийский ЦСКА.

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