Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч на римском "Стадио Олимпико" начнется в 21:45 по киевскому времени. На поединок "Рома" – "Шахтер" продано уже более 70 тысяч билетов.

Футбольное событие пройдет в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.

Матч "Рома" – "Шахтер" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO и телеканал XSPORT.

14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.

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