"Рома" - "Шахтер": где и когда смотреть благотворительный матч украинцев в Италии
В воскресенье, 7 августа, в Риме состоится благотворительный матч донецкого "Шахтера" против итальянской "Ромы"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч на римском "Стадио Олимпико" начнется в 21:45 по киевскому времени. На поединок "Рома" – "Шахтер" продано уже более 70 тысяч билетов.
Футбольное событие пройдет в рамках благотворительного турне Shakhtar Global Tour for Peace. Средства от реализации билетов и рекламы будут направлены на приобретение всего необходимого для защитников Украины, украинских граждан и детей, пострадавших от войны.
Матч "Рома" – "Шахтер" в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO и телеканал XSPORT.
- 14 июля донецкий "Шахтер" получил нового тренера. Им стал хорват Игорь Йовичевич.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.4
Покупка 38.4Продажа 39.53
-
EUR
Покупка 38.71Продажа 40.02
- Актуальное
- Важное