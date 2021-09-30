"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Матч закончился поражением "Зари" со счетом 0:3. Луганчане сумели показать хороший уровень футбола, но "Рома" победила украинцев на классе.



В первом тайме "Заря" пропустила мяч на 7-й минуте от Стефана Эль-Шаарави. А в середине второго тайма за римлян забили англичане Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам.



Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Роме" (0:3) и "Бодо-Глимт" (1:3) в 1-м туре имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее, четвертое место.



Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.



В следующем туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится 21 октября.



Лига конференций



2-й тур



30 сентября



"Заря" (Украина) - "Рома" (Италия) 0:3



Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68

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