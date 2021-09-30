"Рома" разгромила "Зарю" в Лиге конференций
Во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился поражением "Зари" со счетом 0:3. Луганчане сумели показать хороший уровень футбола, но "Рома" победила украинцев на классе.
В первом тайме "Заря" пропустила мяч на 7-й минуте от Стефана Эль-Шаарави. А в середине второго тайма за римлян забили англичане Крис Смоллинг и Тэмми Абрахам.
Луганская команда играет в группе C. "Заря" после поражения "Роме" (0:3) и "Бодо-Глимт" (1:3) в 1-м туре имеет 0 баллов и занимает в таблице группы C последнее, четвертое место.
Итальянская "Рома" с двумя победами идет первой. Следом - норвежский "Бодо-Глимт", у них 4 балла. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт.
В следующем туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится 21 октября.
Лига конференций
2-й тур
30 сентября
"Заря" (Украина) - "Рома" (Италия) 0:3
Голы: Эль-Шаарави, 7, Смоллинг, 66, Абрахам, 68
- 16 сентября во 1-м туре Лиги конференций луганская "Заря" проиграла норвежскому "Бодо-Глимт".
- 17 сентября главный тренер "Зари" Виктор Скрипник заявил, что поражение норвежскому "Бодо-Глимт" в Лиге конференций должно дать команде опыт.
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