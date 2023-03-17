"Рома" прошла "Реал Сосьедад" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы
Итальянская "Рома" прошла испанский "Реал Сосьедад" в 1/8 финала Лиги Европы
Об этом сообщает Еспресо.TV.
После победы "Ромы" в первом матче 2:0 - сегодняшняя встреча завершилась между итальянцами и "Реал Сосьедад" вничью 0:0.
На 46-й минуте итальянцы сумели забить, но гол Криса Смоллинга был отменен из-за офсайда.
Жеребьевка четвертьфинала ЛЕ пройдет 17 марта.
Лига Европы
1/8 финала. Повторные матчи
16 марта
"Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:2
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