"Рома" прошла "Реал Сосьедад" и вышла в четвертьфинал Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

После победы "Ромы" в первом матче 2:0 - сегодняшняя встреча завершилась между итальянцами и "Реал Сосьедад" вничью 0:0.

На 46-й минуте итальянцы сумели забить, но гол Криса Смоллинга был отменен из-за офсайда.

Жеребьевка четвертьфинала ЛЕ пройдет 17 марта.

Лига Европы

1/8 финала. Повторные матчи

16 марта

"Сосьедад" (Испания) - "Рома" (Италия) 0:0

Первый матч – 0:2