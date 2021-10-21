"Рома" пропустила 6 голов от норвежцев и ошарашила результатом в матче соперников "Зари" в ЛК
В 3-м туре группового этапа Лиги конференций норвежский "Бодо-Глимт" сенсационно разгромил итальянскую "Рому"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч проходил в Норвегии. Родной стадион помог "Бодо-Глимт" забить 6 голов. "Рома" ответила лишь одним.
После 3-х матчей "Бодо-Глимт" сенсационно возглавил группу C с 7 баллами. Итальянская "Рома" с двумя победами идет второй. Третья позиция у болгарского ЦСКА - 1 набранный пункт. "Заря" с 0 баллами - последняя.
В 3-м туре "Заря" сыграет против ЦСКА из Софии. Матч состоится сегодня. Начало в 21:45.
Лига конференций
3-й тур
21 октября
"Бодо-Глимт" (Норвегия) - "Рома" (Италия) 6:1
Голы: Ботхейм, 8, 52, 80, Берг, 20 Пеллегрино, 78 - Перес, 28
- 30 сентября во 2-м туре группового этапа Лиги конференций луганская "Заря" разгромно проиграла итальянской "Роме".
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