Об этом сообщает Еспресо.TV.

Трофей Лиги конференций был разыгран впервые в истории. Финальный поединок закончился минимальной победой "Ромы" над "Фейенордом" со счетом 1:0.

Единственный гол во встрече забил Николо Дзаньоло. Полузащитник пробил блестящим ударом в левый угол ворот после того, как защитник Джанлука Манчини великолепной навесной передачей вывел его на ударную позицию.

В полуфинальных противостояниях "Фейенорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1)

По пути в финал в плей-офф нидерландцы также одолели сербский "Партизан" и пражскую "Славию", а итальянцы - нидерландский "Витесс" и норвежский "Боде-Глимт".

В групповом раунде "Рома" играла в одном квартете с луганской "Зарей" - дважды разгромила 4:0 и 3:0.



Лига конференций

Финал

25 мая

"Рома" (Италия) - "Фейенорд" (Нидерланды) 1:0

Гол: Дзаньоло, 32

19 мая финал Лиги Европы закончился победой немецкого "Айнтрахта" над шотландским "Рейнджерсом".

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