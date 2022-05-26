"Рома" победила "Фейенорд" и стала первой командой в истории, выигравшей Лигу конференций
В финале Лиги конференций итальянская "Рома" победила нидерландский "Фейенорд"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Трофей Лиги конференций был разыгран впервые в истории. Финальный поединок закончился минимальной победой "Ромы" над "Фейенордом" со счетом 1:0.
Единственный гол во встрече забил Николо Дзаньоло. Полузащитник пробил блестящим ударом в левый угол ворот после того, как защитник Джанлука Манчини великолепной навесной передачей вывел его на ударную позицию.
В полуфинальных противостояниях "Фейенорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1)
По пути в финал в плей-офф нидерландцы также одолели сербский "Партизан" и пражскую "Славию", а итальянцы - нидерландский "Витесс" и норвежский "Боде-Глимт".
В групповом раунде "Рома" играла в одном квартете с луганской "Зарей" - дважды разгромила 4:0 и 3:0.
Лига конференций
Финал
25 мая
"Рома" (Италия) - "Фейенорд" (Нидерланды) 1:0
Гол: Дзаньоло, 32
- 19 мая финал Лиги Европы закончился победой немецкого "Айнтрахта" над шотландским "Рейнджерсом".
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