"Рома" победила "Байер" в полуфинале Лиги Европы
В первом полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" одержала победу над немецким "Байером"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился минимальной победой "Ромы" со счётом 1:0. Единственный гол в ворота леверкузенского "Байера" на 63-й минуте забил Эдоардо Бове.
Повторная встреча состоится 18 мая в Германии.
Лига Европы
Полуфинал. Первая встреча
11 мая
"Рома" (Италия) - "Байер" (Германия) 1:0
Гол: Бове, 63
- 11 мая первый полуфинал Лиги Европы между туринским "Ювентусом" и испанской "Севильей" закончился вничью.
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