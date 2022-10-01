"Рома" неожиданно победила "Интер" в чемпионате Италии
В 8-м туре чемпионата Италии по футболу "Рома" победила миланский "Интер"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Ромы". В ворота "Интера" забили Паоло Дыбала и Крис Смоллинг.
За миланцев отличился только Федерико Ди Марко – это был первый мяч во встрече, после чего "Рома" переломила ход игры.
В турнирной таблице Серии А "Рома" поднялась на 5 позицию, у римлян 16 очков. "Интер" с 12 баллами – седьмой.
Чемпионат Италии
8 тур
Первое октября
"Интер" – "Рома" 1:2
Голы: Ди Марко, 30 - Дыбала, 39, Смоллинг, 75
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.68
Покупка 40.68Продажа 41.64
-
EUR
Покупка 39.21Продажа 40.47
- Актуальное
- Важное