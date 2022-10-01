Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счетом 2:1 в пользу "Ромы". В ворота "Интера" забили Паоло Дыбала и Крис Смоллинг.

За миланцев отличился только Федерико Ди Марко – это был первый мяч во встрече, после чего "Рома" переломила ход игры.

В турнирной таблице Серии А "Рома" поднялась на 5 позицию, у римлян 16 очков. "Интер" с 12 баллами – седьмой.

Чемпионат Италии

8 тур

Первое октября

"Интер" – "Рома" 1:2

Голы: Ди Марко, 30 - Дыбала, 39, Смоллинг, 75

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