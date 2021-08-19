"Рома" на последних минутах вырвала победу над "Трабзонспором" в Лиге конференций

Об этом сообщает Еспресо.TV.



"Рома" вышла вперед лишь в начале второго тайма. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини открыл счет на встрече. Ассист отдал бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян.



"Трабзонспор" отреагировал мгновенно. Корнелиус откликнулся на навес и головой мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.



Победную точку в матче поставил узбекский форвард Эльдор Шомуродов. Новичок "Ромы" подобрал мяч в штрафной и пробил по центру ворот - 2: 1.

Ответный матч состоится ровно через неделю - 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира. Украинские представители "Колос" и "Ворскла" уже вылетели из соревнований.

Лига конференций



Квалификация. Плей-офф



19 августа

"Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия) 1: 2



Голы: Корнелиус, 64 - Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81

19 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракуву".

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