Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Спорт "Рома" на последних минутах вырвала победу над "Трабзонспором" в Лиге конференций

"Рома" на последних минутах вырвала победу над "Трабзонспором" в Лиге конференций

19 августа, 2021 четверг
22:21
Спорт "Трабзонспор" - "Рома"

В матче плей-офф квалификации Лиги конференций итальянская "Рома" победила турецкий "Трабзонспор"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Рома" вышла вперед лишь в начале второго тайма. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини открыл счет на встрече. Ассист отдал бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян.

"Трабзонспор" отреагировал мгновенно. Корнелиус откликнулся на навес и головой мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.

Победную точку в матче поставил узбекский форвард Эльдор Шомуродов. Новичок "Ромы" подобрал мяч в штрафной и пробил по центру ворот - 2: 1.

Ответный матч состоится ровно через неделю - 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира. Украинские представители "Колос" и "Ворскла" уже вылетели из соревнований.

Лига конференций

Квалификация. Плей-офф

19 августа

"Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия) 1: 2

Голы: Корнелиус, 64 - Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Рома
Лига Конференций
Читайте также:
Ахмад Масуд-молодший
16 августа, 2021 понедельник
Сын легендарного полевого командира, которого убили исламисты, заявил, что продолжит сопротивление на севере Афганистана
Проєкт "Стіна"
16 августа, 2021 понедельник
Потеря безвиза и международной поддержки, продолжение войны, упадок экономики: ученые оценили угрозы безопасности для Украины до 2030 года
Наталка Діденко
17 августа, 2021 вторник
В Украине изменится погода: ожидается ослабление жары и грозовые дожди, - синоптик Наталья Диденко
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.58
    Покупка 26.58
    Продажа 26.81
  • EUR
    Покупка 30.99
    Продажа 31.36
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
19 августа
22:43
Капитолийский "подрывник" сдался полиции после переговоров
22:38
Андрей Ярмоленко и Андрей Шевченко
Ярмоленко трогательно попрощался с Шевченко как тренером сборной Украины
22:22
Олег Немчинов
Правительство готовится к новым карантинным ограничениям, - Немчинов
22:14
Джо Байден
Супруги Байденов вакцинируются в третий раз
21:59
Ернесто Вальверде и Лионель Месси
Людям лучше этого не знать, - экс-тренер "Барселоны" рассказал, каким является "настоящий" Месси
21:57
"Если ты взорвешь мой грузовик, это будет на тебе, Джо": что известно о капитолийском террористе
21:45
Матиас Сарачо
В Бразилии футболист забил фантастический гол ударом через себя в падении. Видео
21:36
Артем Далакян
Последний украинский чемпион мира по боксу узнал своего следующего соперника
21:31
Виктор Ляшко
Если вы собираетесь в отпуск, сделайте прививки уже сейчас, - Ляшко
21:14
Экс-чемпион мира "уничтожил" Усика в своем прогнозе на супербой с Джошуа
21:06
В Нидерландах бросили "коктейль Молотова" в окно журналиста
21:00
Экс-чиновнику одного из коммунальных предприятий в Киеве сообщили о подозрении в хищении 33 млн грн
20:57
Роман Безус
"Гент" Безуса сенсационно проиграл полякам в Лиге конференций
20:55
Виктор Скрипник
"Рапид" - "Заря": состав украинцев на матч Лиги Европы
20:46
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые планировали доставить в Украину миллион фальшивых долларов
В Киеве разоблачили злоумышленников, которые планировали доставить в Украину миллион фальшивых долларов
20:30
"Талибан" ищет афганцев, работавших на США, - ООН
20:18
Георгий Судаков
Тебя туда за сало взяли?, - на футболиста сборной Украины на Евро-2020 набросились среди матча УПЛ
20:01
КМДА
В Управлении туризма КГГА провели обыски
20:01
В США сообщили о бомбе в машине под Капитолием: район эвакуировали
19:57
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего футболиста года
19:37
Александр Ройтбурд
Одесский облсовет не поддержал инициативу назвать улицу в честь художника Ройтбурда
19:27
В Кабуле протесты против "Талибана": люди несут городом 200-метровый национальный флаг
19:22
"Зоря" - "Минай"
"Рапид" - "Заря": букмекеры назвали фаворита матча Лиги Европы
19:13
Эксклюзив
Роман Лещенко
До 2024 года спадет ажиотаж и земля станет чем-то вроде нового банковского депозита, - министр аграрной политики
19:04
Зеленский Порошенко
Зеленского на президентских выборах поддержали бы 27% украинцев, за Порошенко проголосовали бы почти 15%, - опрос "Рейтинга"
19:03
Роберт Левандовськи
В "Баварии" определились с будущим Левандовского
18:56
На Тернопольщине зафиксировали первую смерть от штамма "Дельта"
18:50
Джо Байден
Афганистан больше не "инкубатор экстремизма", - Байден
18:35
Великобритания передала Украине исследовательский корабль "Джеймс Кларк Росс"
18:29
вакцинация
Минздрав советует обозначать стикерами помещения с COVID-вакцинированным персоналом
18:14
Пеп Гвардиола
УЕФА назвал претендентов на звание лучшего тренера года
18:07
Зеленский "не знал" о том, что Меркель встретится с Путиным перед визитом в Украину
18:05
День в зоне ООС: оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный
17:50
В Канаде ко Дню Независимости Украины подсветят цветами флага Ниагарский водопад
17:47
Наталья Диденко
В Украине будут господствовать кратковременные грозовые дожди и сильный ветер, - прогноз на 20 августа от Натальи Диденко
17:45
Майя Санду
В Молдове правительство одобрило поправки для отставки генпрокурора: тот заявил, что Санду требовала дела на экс-президентов Воронина и Додона
17:40
Марлос
Звездный футболист объявил об окончании карьеры в сборной Украины
17:37
МОЗ
Минздрав требует усилить противоэпидемический контроль по всей Украине
17:23
Кубок Украины: результаты жеребьевки третьего раунда
17:20
Порошенко, Кучма и Черновол возглавили рейтинг политиков, которые больше всего сделали для укрепления Украины, - опрос
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV