"Рома" на последних минутах вырвала победу над "Трабзонспором" в Лиге конференций
В матче плей-офф квалификации Лиги конференций итальянская "Рома" победила турецкий "Трабзонспор"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Рома" вышла вперед лишь в начале второго тайма. Полузащитник Лоренцо Пеллегрини открыл счет на встрече. Ассист отдал бывший игрок "Шахтера" Генрих Мхитарян.
"Трабзонспор" отреагировал мгновенно. Корнелиус откликнулся на навес и головой мощным ударом отправил мяч в сетку ворот.
Победную точку в матче поставил узбекский форвард Эльдор Шомуродов. Новичок "Ромы" подобрал мяч в штрафной и пробил по центру ворот - 2: 1.
Ответный матч состоится ровно через неделю - 26 августа. Победитель сыграет в групповом этапе турнира. Украинские представители "Колос" и "Ворскла" уже вылетели из соревнований.
Лига конференций
Квалификация. Плей-офф
19 августа
"Трабзонспор" (Турция) - "Рома" (Италия) 1: 2
Голы: Корнелиус, 64 - Пеллегрини, 55, Шомуродов, 81
- 19 августа в первом матче плей-офф квалификации Лиги конференций бельгийский "Гент" сенсационно проиграл польскому "Ракуву".
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