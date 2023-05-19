"Рома" Моуринью прошла "Байер" и стала первым финалистом Лиги Европы

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч, проходивший в Риме, закончился вничью 0:0. Но благодаря победе в первом полуфинале (1:0) "Рома" проходит "Байер" и сыграет в финале Лиги Европы.

Соперником "Ромы" в финале ЛЕ станет победитель пары "Севилья" - "Ювентус", где по состоянию на 00:10 продолжается овертайм.

Финал Лиги Европы состоится 31 мая.

Лига Европы

Полуфинал. Повторные встречи

18 мая

"Байер" (Германия) – "Рома" (Италия) 0:0

Первый матч – 0:1