"Рома" Моуринью прошла "Байер" и стала первым финалистом Лиги Европы
В полуфинале Лиги Европы итальянская "Рома" оказалась лучше леверкузенского "Байера"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч, проходивший в Риме, закончился вничью 0:0. Но благодаря победе в первом полуфинале (1:0) "Рома" проходит "Байер" и сыграет в финале Лиги Европы.
Соперником "Ромы" в финале ЛЕ станет победитель пары "Севилья" - "Ювентус", где по состоянию на 00:10 продолжается овертайм.
Финал Лиги Европы состоится 31 мая.
Лига Европы
Полуфинал. Повторные встречи
18 мая
"Байер" (Германия) – "Рома" (Италия) 0:0
Первый матч – 0:1
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.13
Покупка 37.13Продажа 37.66
-
EUR
Покупка 40.25Продажа 41.07
- Актуальное
- Важное