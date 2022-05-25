Об этом сообщает Еспресо.TV.



Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Фейеноорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1).

По пути в финал в плей-оффе нидерландцы также одолели сербский "Партизан" и пражскую "Славию", а итальянцы - нидерландский "Витесс" и норвежский "Боде-Глимт".

В групповом раунде "Рома" играла в одном квартете с луганской "Зарей" - дважды разгромила 4:0 и 3:0.



Финал Лиги конференций пройдет 25 мая. Матч пройдет на стадионе "Эйр Албания" в Тиране. Начало встречи в 22:00, а прямая трансляция будет доступна на Megogo.

Трофей Лиги конференций будет разыгран впервые в истории.

Лига конференций

Финал

25 мая

"Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)

Тирана, стадион "Эйр Албания"

Начало в 22:00

Прямая трансляция доступна на Megogo

19 мая финал Лиги Европы закончился победой немецкого "Айнтрахта" над шотландским "Рейнджерсом".

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