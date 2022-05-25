"Рома" - "Фейенорд": где и когда смотреть финал Лиги конференций
Сегодня, 25 мая, в финале Лиги конференций итальянская "Рома" сыграет против нидерландского "Фейенорда"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Вечером 5 мая в полуфинальных противостояниях "Фейеноорд" оказался сильнее французского "Марселя" (3:2 по сумме двух матчей), а "Рома" сенсационно победила английский "Лестер" (2:1).
По пути в финал в плей-оффе нидерландцы также одолели сербский "Партизан" и пражскую "Славию", а итальянцы - нидерландский "Витесс" и норвежский "Боде-Глимт".
В групповом раунде "Рома" играла в одном квартете с луганской "Зарей" - дважды разгромила 4:0 и 3:0.
Финал Лиги конференций пройдет 25 мая. Матч пройдет на стадионе "Эйр Албания" в Тиране. Начало встречи в 22:00, а прямая трансляция будет доступна на Megogo.
Трофей Лиги конференций будет разыгран впервые в истории.
Лига конференций
Финал
25 мая
"Рома" (Италия) - "Фейеноорд" (Нидерланды)
Тирана, стадион "Эйр Албания"
Начало в 22:00
Прямая трансляция доступна на Megogo
- 19 мая финал Лиги Европы закончился победой немецкого "Айнтрахта" над шотландским "Рейнджерсом".
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