Rolls-Royce отстроит разрушенную оккупантами амбулаторию в селе Сумской области
Rolls-Royce отстроит разрушенную оккупантами амбулаторию в селе Хухра Сумской области, на это потратят 13 миллионов гривен
Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.
В сообщении министерства говорится, что компания Rolls-Royce хочет отстроить амбулаторию в Сумской области, которую в начале весны уничтожили ракетой российские оккупанты.
"Rolls-Royce отстроит амбулаторию на Сумщине, которую в марте разрушил снаряд россиян. В результате прямого попадания, амбулатория в деревне Хухра была разрушена до основания", - пишет Минздрав.
Также сообщается, что на новую амбулаторию потратят 13 млн грн, часть из этих средств собрали сами сотрудники компании.
"Часть средств на восстановление украинской амбулатории собрали непосредственно работники Rolls-Royce. Еще часть – перечислит компания. Восстановление амбулатории обойдется в 13 миллионов гривен. Свою дверь восстановленное медицинское учреждение откроет уже через 6 месяцев", - говорится в сообщении.
- Для послевоенного восстановления Украине понадобится более $165 млрд.
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