Об этом сообщило Министерство здравоохранения Украины в фейсбуке.

В сообщении министерства говорится, что компания Rolls-Royce хочет отстроить амбулаторию в Сумской области, которую в начале весны уничтожили ракетой российские оккупанты.

"Rolls-Royce отстроит амбулаторию на Сумщине, которую в марте разрушил снаряд россиян. В результате прямого попадания, амбулатория в деревне Хухра была разрушена до основания", - пишет Минздрав.

Также сообщается, что на новую амбулаторию потратят 13 млн грн, часть из этих средств собрали сами сотрудники компании.

"Часть средств на восстановление украинской амбулатории собрали непосредственно работники Rolls-Royce. Еще часть – перечислит компания. Восстановление амбулатории обойдется в 13 миллионов гривен. Свою дверь восстановленное медицинское учреждение откроет уже через 6 месяцев", - говорится в сообщении.