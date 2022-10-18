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OPINION

Ролевая модель для Шойгу и Герасимова

Игорь Танчин
18 октября, 2022 вторник
22:17
Мнение

В короткой перспективе произойдет одно из трех: арест, неожиданная смерть от неизвестной болезни или самоубийство

То, что путинская Россия тупо косплеит Третий Рейх, является очевидным и общепризнанным фактом. Это дает нам какие-либо основания использовать знания об этой ролевой модели для прогнозирования некоторых процессов в современной России. Конечно, с некоторыми поправками, главной из которых является та, что Гитлер был настоящим буйным, а Путин – всего-навсего слуга маммоны, жалкий слабак, случайно вынесенный на поверхность мутными водами русской истории. Гитлер без колебаний брал ответственность на себя, например, в 1938 году он отменил министерство обороны Германии и лично возглавил вновь Oberkommando der Wehrmacht. Путин, также лично руководящий оккупационной армией, предпочитает в этом не признаваться, перекладывая ответственность на министра обороны Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова. Поговаривают, что обоих скоро сделают козлами отпущения за неудачи второй армии мира. Некоторые даже пытаются описать вероятные сценарии их отставки. Учитывая вышеуказанное, российский сценарий может быть некой реминисценцией ответного события в гитлеровской Германии.

Так посмотрим, как именно Гитлер увольнял с должности своего военного министра и главнокомандующего армией?

Гитлер не колеблясь принимал ответственность на себя. Путин, также лично руководящий оккупационной армией, предпочитает в этом не признаваться, перекладывая ответственность на министра обороны Шойгу и начальника генерального штаба Герасимова.

С 1933 года министром обороны Третьего Рейха был фельдмаршал Вернер фон Бломберг, стоявший у источников вермахта, являвшийся одним из организаторов люфтваффе и танковых войск. Его уволили сравнительно милосердно, по семейным обстоятельствам. В январе 1938-го года 59-летний вдовец женился на своей 26-летней секретарше и сразу выяснилось, что в свое время она снималась в порно (тогда еще не в фильмах, а фото). Этого оказалось достаточно, чтобы фон Бломберга с позором увели в отставку. Еще хуже было главнокомандующему Сухопутными силами генерал-полковнику Вернеру фон Фричу, которого отправили в отставку одновременно с министром фон Бломбергом, но повод нашли еще более позорный: его обманчиво обвинили в гомосексуализме.

Понятно, что причина увольнения заключалась отнюдь не в моральных качествах генералов, просто фюрер решил, что пора перебирать всю полноту власти в собственные руки. Генералы лишились, несмотря на то, что они были верными гитлеровцами и в 1933 году сыграли ключевую роль в обеспечении поддержки армией прихода Гитлера к власти.

Впоследствии Вернер фон Фрич сумел добиться реабилитации и возвращения в вооруженные силы, правда, только на должность командира полка. В 1939 году он погиб во время штурма Варшавы. А вот бывший министр Вернер фон Бломберг помилования фюрера так и не дождался. Всю войну он находился в отставке, а потому побывал в Нюрнбергском процессе только в качестве свидетеля. Ирония судьбы: неизвестно, где потеряешь, а где найдешь. Правда, судьба отмеряла ему немного времени: в 1946 году фон Бломберг умер от рака.

Возвращаясь к нашему вопросу: как может сложиться судьба нынешних военных руководителей России? Учитывая присущую москалям жестокость и косорукость, для Шойгу и Герасимова все может закончиться не так, как для их нацистских коллег. Скорее всего, в короткой перспективе произойдет одно из трех: арест, неожиданная смерть от неизвестной болезни или самоубийство. Если же им все же удастся остаться в живых, то на будущем Нюрнберге – 2 они точно не будут проходить как свидетели. Суд снова их всех объединит и будут сидеть в первом ряду, возле своего фюрера.

Специально для Эспрессо .

Об авторе. Игорь Танчин, политолог, журналист.

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