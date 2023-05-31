"Ролан Гаррос": Свитолина сыграет против россиянки в 1/16 финала турнира
Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет против россиянки Анны Блинковой в третьем раунде Открытого чемпионата Франции
Об этом сообщает Еспресо.TV.
31 мая в Париже Элина Свитолина обыграла австралийку Сторм Хантер (204) со счетом 2:6, 6:3, 6:1. Украинка вышла в 1/16 финала турнира Grand Slam.
Следующей соперницей Элины Свитолиной станет россиянка Анна Блинкова, победившая 5-ю ракетку мира Каролин Гарсию из Франции
- 27 мая в финале турнира WTA во Франции Элина Свитолина победила россиянку Анну Блинкову .
- 29 мая Свитолина поднялась в рейтинге WTA сразу с 508-го на 192-е место.
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