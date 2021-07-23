"Роль третьей стороны очевидна": МИД Украины прокомментировал расследование Молдовой похищения Чауса
Украина заявляла о готовности к сотрудничеству с Молдовой по делу о похищении экс-судьи Николая Чауса
Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина.
Там отметили, что вопрос обсуждали и министры иностранных дел, и президенты стран.
"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование", - заявили в МИД Украины.
Там отметили, что 12 мая Офис генпрокурора получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках дела.
17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации.
"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявили в украинском ведомстве.
В МИД уверены, что установление обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при взаимодействии сторон.
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- Молдавская сторона утверждает, что Украина игнорирует их запросы по расследованию похищения судьи-беглеца Николая Чауса.
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