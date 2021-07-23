"Роль третьей стороны очевидна": МИД Украины прокомментировал расследование Молдовой похищения Чауса

Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в комментарии РБК-Украина.



Там отметили, что вопрос обсуждали и министры иностранных дел, и президенты стран.

"Наша позиция четкая: все обстоятельства дела должно установить расследование", - заявили в МИД Украины.

Там отметили, что 12 мая Офис генпрокурора получил ходатайство Генеральной прокуратуры Молдовы о предоставлении правовой помощи в рамках дела.



17 мая украинская сторона обратилась к молдавской с запросом на получение дополнительной информации.

"На этом фоне вызывают удивление заявления о завершении расследования в Молдове в одностороннем порядке. Роль третьей стороны в этой ситуации очевидна. Ее цель - дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Молдове и попробовать разрушить украинско-молдавские отношения", - заявили в украинском ведомстве.

В МИД уверены, что установление обстоятельств по делу Чауса возможно лишь при взаимодействии сторон.

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