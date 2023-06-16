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Роль Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей в игорном бизнесе Украины. Какие налоги платят казино

16 июня, 2023 пятница
10:09
Новости

До 2020 года игорный бизнес в Украине был нелегальным. В настоящее время казино работают по лицензии Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ)

По закону Украины операторы обязаны платить налоги и полную стоимость лицензии, иметь уставный капитал и выполнять ряд организационных требований.

Закон Украины по регулированию игорных заведений дал старт развитию легального рынка азартных развлечений. Теперь украинские операторы напрямую связаны с КРАИЛ. В своей работе регулятор опирается на ряд постановлений, определяющих схему налогообложения всех участников рынка, порядок и качество услуг. Закон Украины содержит список прав и обязанностей как для операторов, так и для игроков.

Правила оформления лицензии КРАИЛ

Украинское казино с лицензией от КРАИЛ может на законных основаниях предлагать игрокам слоты, разные виды рулетки и настольные игры. Гэмблинг-эксперт Андрей Рубан рассмотрел проверенные казино в рейтинге Meta.ua, куда включены все легальные казино в Украине. В настоящее время их девять.

Требования к участникам рынка, претендующим на лицензию КРАИЛ:

  • Регистрация компании в Украине;

  • Наличие уставного капитала;

  • Использование только лицензированного, оригинального софта;

  • Безупречная репутация сотрудников;

  • Обеспечение круглосуточной поддержки клиентов;

  • Размещение сайта по онлайн-играм в доменной зоне "ua";

  • Прием депозитов и вывод выигранных средств в гривнах;

  • Соответствие стандартам ответственной игры.

В то же время легальные казино сталкиваются с рядом дополнительных ограничений, которых для нелегальных площадок нет:

  • Минимальный возраст клиентов составляет 21 год (нелегальные казино принимают игроков от 18 лет);

  • Новые посетители должны подтвердить свою личность до первого вывода (нелегальные казино разрешают не проходить процедуру верификации, если игрок выводит небольшие суммы денег);

  • Запрет на организацию лотерейных розыгрышей.

Если оператор не будет выполнять вышеперечисленные требования, лицензия может быть аннулирована. Несмотря на то, что некоторые нелегальные казино предлагают клиентам более выгодные условия игры, эта кажущаяся выгода может быть перекрыта невыплатой выигрышей.

Сколько налогов приносит игорный бизнес

В 2023 году в бюджет Украины, согласно сообщению пресс-службы Бюро экономической безопасности, поступило в четыре раза больше налогов от игорного бизнеса, чем в 2022 году. За первые пять месяцев организации, оказывающие услуги в сфере игорного бизнеса, отдали 2,2 млрд. грн. Для сравнения, в 2022 году операторы заплатили налоги на сумму 549,7 млн грн. Стремительный рост отчислений стал следствием работы, которую НБУ, СБУ, БЭБ и другие проводили с целью выявления серых схем уклонения от налогов.

Легальные казино Украины и сложности для инвесторов

Правительство Украины разработало пакет законов, определяющих не только возможности, но и строгие ограничения, налагаемые на участников рынка. Например, есть ограничения по зонированию. Место расположения игорных заведений нельзя изменить. Они могут быть расположены только в специально отведенных местах. Это негативно влияет на количество клиентов, которые могут добраться до игорного заведения, и усложняет ведение бизнеса. Кроме того, работать казино могут только при наличии лицензии КРАИЛ.

Еще одна сложность – высокая налоговая ставка. Оффлайн заведения должны отдавать в бюджет 10% от выручки, а онлайн-казино – 18% от прибыли. К тому же в расчет берется не чистая выручка, а общий размер дохода. Дополнительно операторы обязаны платить регистрационный сбор, а также сбор за изменение местоположения игорного заведения. Наличие требований к уставному капиталу (30 млн грн) ограничивает количество инвесторов.

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