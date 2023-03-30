Об этом пишут Sky News.

Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай должен играть роль в достижении справедливого мира в Украине, и она будет жизненно важной для формирования отношений с Европейским Союзом.

"Китай как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обязан играть конструктивную роль в продвижении мира, основанного на территориальной целостности Украины, с выводом вторгшихся в Украину российских войск. Любой мирный план, который фактически закрепляет российские аннексии, просто не жизнеспособен. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", - сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в Брюсселе накануне поездки в Пекин.