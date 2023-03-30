Роль Китая в войне РФ против Украины имеет важное значение для отношений с ЕС, - глава Еврокомиссии
Китай должен принять участие в достижении справедливого мира в войне России против Украины, и его роль будет жизненно важной в формировании отношений с ЕС
Об этом пишут Sky News.
Утром президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Китай должен играть роль в достижении справедливого мира в Украине, и она будет жизненно важной для формирования отношений с Европейским Союзом.
"Китай как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обязан играть конструктивную роль в продвижении мира, основанного на территориальной целостности Украины, с выводом вторгшихся в Украину российских войск. Любой мирный план, который фактически закрепляет российские аннексии, просто не жизнеспособен. Мы должны быть откровенными в этом вопросе", - сказала Урсула фон дер Ляйен в своей речи в Брюсселе накануне поездки в Пекин.
- Напомним, к годовщине начала полномасштабной войны Китай опубликовал свое видение того, как завершить войну между Россией и Украиной.
- 20 марта в Москве состоялась встреча лидера Китая Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась 4,5 часа.
- 21 марта Си Цзиньпин на встрече в Кремле с Путиным заявил, что "конфликты должны решаться путем диалога и переговоров", комментируя войну в Украине.
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