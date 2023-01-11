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OPINION

Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Разъединять

11 января, 2023 среда
16:07
Мнение

Ненавидеть суржик – оно не фарионовское. Оно московское. Потому что Украина как раз и сильна своими говорами. Каждое сельцо имеет свое словцо

Фарионше – привет!

Но Фарионша, как старая КГБшница, может и отрабатывает.

Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет.

Для этого ролевые консервы нужны.

Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединять.

Мы же помним Ганнусю и Аннушку, да?

Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет

В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.

Ненавидеть суржик – оно не фарионовское. Оно московское.

Потому что Украина как раз и сильна своими говорами.

Каждая сельцо имеет свое словцо.

И в моем детстве в Лохвице я бы тоже скорее сказал "привет", чем "привит".

И после этого был не меньшим украинцем, чем Фарион.

Но никогда не был стукачком в КГБ.

Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединяйтесь. Мы же помним Аннушку и Аннушку, да? В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.

И вот еще с моего детства: "вертолет", а не "гвынтогрыл", "чай", а не "гербата", "апельсины", а не "помаранчи".

Я уже взрослым научился говорить "кава", а не "кохфе".

И ничего так. Потому что главное знаю. И детей учу. Даже если скажут не с галицким оттенком украинского. А с полесским, подольским, слобожанским или одесским.

Главное, чтобы в них валуном сидело:

Украина – превыше всего!

Свобода цены нет!

Достоинство выше жизни!

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

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