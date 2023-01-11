Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Разъединять
Ненавидеть суржик – оно не фарионовское. Оно московское. Потому что Украина как раз и сильна своими говорами. Каждое сельцо имеет свое словцо
Фарионше – привет!
Но Фарионша, как старая КГБшница, может и отрабатывает.
Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет.
Для этого ролевые консервы нужны.
Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединять.
Мы же помним Ганнусю и Аннушку, да?
Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет
В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.
Ненавидеть суржик – оно не фарионовское. Оно московское.
Потому что Украина как раз и сильна своими говорами.
Каждая сельцо имеет свое словцо.
И в моем детстве в Лохвице я бы тоже скорее сказал "привет", чем "привит".
И после этого был не меньшим украинцем, чем Фарион.
Но никогда не был стукачком в КГБ.
Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединяйтесь. Мы же помним Аннушку и Аннушку, да? В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.
И вот еще с моего детства: "вертолет", а не "гвынтогрыл", "чай", а не "гербата", "апельсины", а не "помаранчи".
Я уже взрослым научился говорить "кава", а не "кохфе".
И ничего так. Потому что главное знаю. И детей учу. Даже если скажут не с галицким оттенком украинского. А с полесским, подольским, слобожанским или одесским.
Главное, чтобы в них валуном сидело:
Украина – превыше всего!
Свобода цены нет!
Достоинство выше жизни!
Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог
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