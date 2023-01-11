Фарионше – привет!

Но Фарионша, как старая КГБшница, может и отрабатывает.

Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет.

Для этого ролевые консервы нужны.

Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединять.

Мы же помним Ганнусю и Аннушку, да?

Где-то радистка Кэт приняла телеграмму из Москвы: показать буллинг против русскоязычных детей с востока Украины. Попытаться еще раз поделить детей на правильных и нет

В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.

Ненавидеть суржик – оно не фарионовское. Оно московское.

Потому что Украина как раз и сильна своими говорами.

Каждая сельцо имеет свое словцо.

И в моем детстве в Лохвице я бы тоже скорее сказал "привет", чем "привит".

И после этого был не меньшим украинцем, чем Фарион.

Но никогда не был стукачком в КГБ.

Роль Фарион — показывать ожесточенное пренебрежение. Плодить ложные и дикие смыслы. Разъединяйтесь. Мы же помним Аннушку и Аннушку, да? В Москве считают, что эта карта еще не полностью отработана.

И вот еще с моего детства: "вертолет", а не "гвынтогрыл", "чай", а не "гербата", "апельсины", а не "помаранчи".

Я уже взрослым научился говорить "кава", а не "кохфе".

И ничего так. Потому что главное знаю. И детей учу. Даже если скажут не с галицким оттенком украинского. А с полесским, подольским, слобожанским или одесским.

Главное, чтобы в них валуном сидело:

Украина – превыше всего!

Свобода цены нет!

Достоинство выше жизни!

Источник

Об авторе. Виктор Бобиренко, политолог

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Следите за важнейшими новостями Украины! Подписывайтесь на нашу facebook-страницу и телеграм-канал.