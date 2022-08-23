Роль Эрдогана важна как посланца, чтобы передать Путину месседж о единстве коллективного Запада с Украиной, - Волкер
Курт Волкер, американский дипломат и специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины 2017-2019 гг., считает, что совершенно неприемлемы для Украины какие-либо мирные переговоры, которые не будут в ее пользу
Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.
"Думаю, что роль президента Эрдогана является абсолютно вспомогательной, ведь заработал зерновой экспорт, таким образом украинская экономика от этого выиграла, как и экономики других стран. Также мы видели, что Эрдоган пытался внедрить подобный зерновой механизм в достижении мира. Но сейчас он передаст четкий месседж Путину о том, каково единство коллективного Запада с Украиной, поэтому роль Эрдогана важна как посланника", - отметил дипломат.
Курт Волкер отметил, что не считает возможными сейчас какие-либо переговоры, ведь Путин предпринял все меры, чтобы уничтожить украинцев и аннексировать как можно больше территорий, поэтому совершенно неприемлемы для Украины любые мирные переговоры, которые не будут в ее пользу.
- Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и генсекретарем ООН сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров.
- Также дипломат Валерий Чалый заявил, что предложения Эрдогана базировать дальнейшие соглашения на основе зерновой схемы - абсолютно контрпродуктивны для Украины.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 39.42Продажа 40.51
- Актуальное
- Важное