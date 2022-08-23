Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Думаю, что роль президента Эрдогана является абсолютно вспомогательной, ведь заработал зерновой экспорт, таким образом украинская экономика от этого выиграла, как и экономики других стран. Также мы видели, что Эрдоган пытался внедрить подобный зерновой механизм в достижении мира. Но сейчас он передаст четкий месседж Путину о том, каково единство коллективного Запада с Украиной, поэтому роль Эрдогана важна как посланника", - отметил дипломат.



Курт Волкер отметил, что не считает возможными сейчас какие-либо переговоры, ведь Путин предпринял все меры, чтобы уничтожить украинцев и аннексировать как можно больше территорий, поэтому совершенно неприемлемы для Украины любые мирные переговоры, которые не будут в ее пользу.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган после встречи с Зеленским и генсекретарем ООН сказал, что война РФ в Украине должна завершиться за столом переговоров.

Также дипломат Валерий Чалый заявил, что предложения Эрдогана базировать дальнейшие соглашения на основе зерновой схемы - абсолютно контрпродуктивны для Украины.

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