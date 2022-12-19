Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Белорусская пропаганда выставляет Украину как угрозу, как ту страну, которая собирается нападать на Беларусь, поэтому нужно быть готовыми, а даже действовать на опережение. Соответственно, проводится скрытая мобилизация в Беларуси, проверяются резервы, приходят к военнообязанным мужчинам для проверки их наличия". и готовности", - рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси.

Валерий Ковалевский добавил, что в настоящее время на белорусской территории находится недостаточное количество российских и белорусских военных для осуществления наступательных действий.

"Однако завозятся инженерные части, которые являются скелетом войск, потому что довезти живую силу и технику не займет много времени. То есть тенденция идет в сторону того, что роль белорусской территории в этом конфликте будет повышаться", - подчеркнул Ковалевский.