Роль белорусской территории в войне будет повышаться, россияне завозят инженерные части войск - представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси
Валерий Ковалевский, представитель иностранных дел Объединенного переходного кабинета Беларуси, отметил, что инженерные части являются скелетом войск, а живую силу и технику всегда быстрее перебрасывать
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Белорусская пропаганда выставляет Украину как угрозу, как ту страну, которая собирается нападать на Беларусь, поэтому нужно быть готовыми, а даже действовать на опережение. Соответственно, проводится скрытая мобилизация в Беларуси, проверяются резервы, приходят к военнообязанным мужчинам для проверки их наличия". и готовности", - рассказал представитель Объединенного переходного кабинета Беларуси.
Валерий Ковалевский добавил, что в настоящее время на белорусской территории находится недостаточное количество российских и белорусских военных для осуществления наступательных действий.
"Однако завозятся инженерные части, которые являются скелетом войск, потому что довезти живую силу и технику не займет много времени. То есть тенденция идет в сторону того, что роль белорусской территории в этом конфликте будет повышаться", - подчеркнул Ковалевский.
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