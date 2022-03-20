Рок-группа Queen выпустила на YouTube запись концерта из Харькова, чтобы собрать средства для Украины
В поддержку усилий по оказанию помощи Украине против российской агрессии Queen выложил в свободный доступ исторический харьковский концерт 2008 года со специальным показом на YouTube, направленным на сбор пожертвований
Об этом сообщает официальная страница рок-группы в YouTube, передает Эспрессо. TV.
Отмечается, что в сентябре 2008 года Queen + Paul Rodgers ответили на звонок от украинского фонда Елены Пинчук "AnitiAids Foundation", чтобы обратиться к молодежи страны с сообщением "Не позволяйте СПИДу разрушить вашу жизнь", сыграв бесплатный концерт, посвященный распространению СПИДа Life Must Go On во втором по величине городе Украины, на исторической площади Свободы в Харькове перед живой аудиторией более 350 000 человек. Более 10 миллионов смотрели шоу в прямом эфире по телевидению.
Сообщается, что группа вспоминает это событие как "незабываемый опыт… одну из редких вещей в жизни, которые вы знаете, что никогда не забудете".
За 20 часов с момента выхода концерта на YouTube уже несколько сотен тысяч человек посмотрели запись и немало фанов сделали свои пожертвования в Агентство ООН по делам беженцев.
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