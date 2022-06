Рок-группа Metallica собрала $1 млн: средства пойдут на помощь пострадавшим от войны украинцам

Об этом идет речь на фейсбук-странице группы.

"Мы очень рады поделиться тем, что... кампания All Within My Hands Foundation "Months Of Giving 2022" достигла своей цели в 1 000 000 долларов! 4 апреля мы начали двухмесячную кампанию по сбору средств для World Central Kitchen (компания, занимающаяся организацией питания пострадавшим от стихийного бедствия (ИФ) и их инициативе Chefs For Ukraine и не смогли бы этого сделать без всех вас", - сообщается на странице рок-легенды

Как сообщается на сайте World Central Kitchen, организация начала поддерживать внутриперемещенных лиц в Украине и лиц, покинувших пределы страны, раздавая им бесплатные обеды и продуктовые наборы, уже более трех месяцев назад:

"WCK предоставила более 31 миллиона обедов в более чем 230 городах благодаря 4 300 сотрудникам, которые… неустанно трудятся, чтобы накормить нуждающихся соседей, даже когда сами подвергаются атакам. Их логистическая сеть доставки охватывает фургоны, грузовики, поезда и склады по всей стране, доставляя более 4 тыс. тонн продовольствия семьям, иногда в районах, полностью отрезанных из-за боевых действий и близости к российской границе".

Напомним, 6 апреля сообщалось, что группа пожертвовала для помощи украинцам полмиллиона долларов.

