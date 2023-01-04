Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar

Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar

4 января, 2023 среда
09:43
война с Россией

Экс-председатель Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил послу Франции осколок снаряда от, как он утверждает, французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar

Об этом пишут росСМИ.

Рогозин утверждает, что этот осколок извлекли из его позвоночника после ранения в оккупированном Донецке .

"Только что благодаря большому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите обломок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял мне правое плечо в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - говорится в письме Рогозина послу Франции в РФ Пьеру Леви.

Этот осколок россиянин попросил передать лично президенту Франции Эммануэлю Макрону, обвиняемого в поставках САУ Украине.

  • В результате обстрела донецкого ресторана погиб помощник Рогозина и охранник "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, пострадали также супруги Рогозина и Хоценко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
Россия
Донецк
Франция
Читайте также:
Автор Евстратий Зоря
3 января, 2023 вторник
Поклонники МП живут в мире вымышленных пророчеств и магического "богословия"
2 января, 2023 понедельник
В украинской разведке не исключают, что россияне могут пойти в наступление одновременно с севера и востока
Нарада Путіна з командувачами військ, які воюють проти України
3 января, 2023 вторник
Уничтожение базы оккупантов в Макеевке поколеблет авторитет Путина, как военного лидера, - ISW
Киев
+4°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.93
    Покупка 39.93
    Продажа 40.7
  • EUR
    Покупка 41.39
    Продажа 42.51
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
4 января
11:10
Пассажиропоток в Киевском метрополитене с начала полномасштабного вторжения РФ сократился вдвое
11:08
Эксклюзив
Детская омбудсменка РФ незаконно усыновила украинского ребенка даже по российским законам, - юрист
10:53
Умер бывший глава парламента РФ Хасбулатов
10:52
Крещатик
Киев стал лучшим городом мира в 2023 году по версии международного агентства Resonance
10:15
Инфографика
Курс валют в Украине на 4 января: евро упал в цене
10:14
В течение 3 января россияне более 70 раз обстреливали Херсонщину: два человека погибли, еще пятеро - ранены
10:09
OPINION
У Украины есть только три сценария окончания войны
09:56
В ГУР оценили, сколько новых ракет РФ способна производить ежемесячно
09:47
Эксклюзив
Под Бахмутом россияне атакуют наши позиции, переступая трупы собственных военных, - военнослужащий ВСУ Швайка
09:34
Белый дом
Россия не готова к добросовестным переговорам, - Белый дом
09:28
Украинская разведка рассказала, какую тактику РФ использует при атаках иранскими дронами
09:21
Эксклюзив
Освобождение Крыма начнется с перерезания всех сообщений с РФ, - Згурец
09:16
В оккупированном Севастополе прогремели взрывы, гауляйтер Развожаев заявил об уничтожении двух беспилотников в районе Бельбека
09:13
В британской разведке объяснили высокие потери россиян в войне против Украины их непрофессионализмом
09:00
В ГУР объяснили, на чем базируются заявления, что у РФ осталось ракет на два-три массированных обстрела
08:54
Сбить иранский дрон-камикадзе стоит в семь раз дороже, чем запустить его, – NYT
08:54
Инфографика
За сутки Россия потеряла в Украине 720 военных, 3 беспилотника и систему ПВО
08:44
Аналитика
Церковь должна определять, кто может называться православным
08:27
Россияне обстреляли жилые кварталы Никополя: повреждены дома, газопровод и линия электропередачи
08:26
Экс-главу МИД КНДР, вероятно, казнили в 2022 году, - СМИ
08:16
В Донецкой области оккупанты за сутки убили одного гражданского и ранили еще пятерых
08:11
Prozorro
Временная отмена аукционов в Prozorro: "слуги народа" призывают правительство пересмотреть решение
08:06
OPINION
Конец России как энергетической империи
07:53
Twitter отменит ограничение на распространение политической рекламы
07:30
На Запорожье ВСУ ликвидировали и ранили до 260 россиян, враг обороняется на трех направлениях - возведение Генштаба
06:57
Пригожин создает информационные условия, чтобы переложить ответственность за неудачи в Бахмуте на минобороны РФ, - ISW
06:49
В ОП рассказали об ожиданиях от очередной встречи в формате "Рамштайн": будут сильны решения по усилению оборонных потребностей Украины
06:23
Трюдо заверил Зеленского в дальнейшей помощи Украине
05:50
Выборы в США: в палате представителей не могут выбрать спикера
05:26
Америка вместе с Израилем рассматривали способы помешать Ирану поставлять дроны в РФ, - госдеп
04:37
"Тоттенхэм" сделал официальное предложение "Аталанте" по трансферу Малиновского
03:35
Президент ФИФА Инфантино попытался оправдаться за селфи на похоронах Пеле
02:55
На Запорожье Россия украла не менее 300 тыс. тонн украинского зерна, - ЦНС
01:56
Звезда Marvel Джереми Реннер впервые вышел на связь после операции
01:34
В армии РФ стремительно увеличивается количество дезертиров. Убегают даже те, кого назначают искать беглецов, - офицер ВСУ Штефан
01:08
Польский министр обороны стал первым, кому Резников позвонил в 2023 году
00:54
Ломаченко попал в Реестр предателей Украины от "ЧЕСНО"
00:48
В российском минобороны признали, что в Макеевке ликвидировано 89 военных, в том числе заместитель командира полка
00:24
Украинцы создали недорогую систему управления в бою. Над разработкой похожей в Пентагоне работали десятилетиями, – WSJ
00:22
Обновлено
Россия ударила ракетами по окрестностям Запорожья. Ранен человек
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV