Рогозин прислал послу Франции осколок снаряда, который был извлечен из его хребта. Говорит, что от САУ Caesar
Экс-председатель Роскосмоса Дмитрий Рогозин направил послу Франции осколок снаряда от, как он утверждает, французской 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar
Об этом пишут росСМИ.
Рогозин утверждает, что этот осколок извлекли из его позвоночника после ранения в оккупированном Донецке .
"Только что благодаря большому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите обломок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял мне правое плечо в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - говорится в письме Рогозина послу Франции в РФ Пьеру Леви.
Этот осколок россиянин попросил передать лично президенту Франции Эммануэлю Макрону, обвиняемого в поставках САУ Украине.
- В результате обстрела донецкого ресторана погиб помощник Рогозина и охранник "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, пострадали также супруги Рогозина и Хоценко.
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