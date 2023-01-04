Об этом пишут росСМИ.

Рогозин утверждает, что этот осколок извлекли из его позвоночника после ранения в оккупированном Донецке .

"Только что благодаря большому мастерству и терпению российских военных и гражданских врачей я снова жив и почти здоров. В этом конверте вместе с моим письмом Вы видите обломок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мне правое плечо и застрял мне правое плечо в пятом шейном позвонке всего в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - говорится в письме Рогозина послу Франции в РФ Пьеру Леви.

Этот осколок россиянин попросил передать лично президенту Франции Эммануэлю Макрону, обвиняемого в поставках САУ Украине.

В результате обстрела донецкого ресторана погиб помощник Рогозина и охранник "главы правительства ДНР" Виталия Хоценко, пострадали также супруги Рогозина и Хоценко.

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