Рогозин предлагал Путину ударить по одному из крупных городов Украины космической ракетой – Bild

Об этом пишет Bild.

"В распоряжение Bild попали записи разговоров Дмитрия Рогозина с Дмитрием Барановым – гендиректором ракетно-космического центра "Прогресс". С начала января 2023 они обсуждали технические детали организации удара по большому городу Украины с помощью ракеты-носителя, которую используют для полетов в космос. Чиновники решили, что лучше запустить ее с космодрома в Плесецке со взрывчаткой на борту", - говорится в материале.

Однако Баранов заметил, что тяжелые фугасные авиабомбы или управляемые боеголовки могут перегреваться при скорости 6 км/сек. Еще один риск – падение частей ракеты на территорию РФ. Россиян также беспокоило, что погрешность при ударе может составлять от 50 до 100 км.

На записи Рогозин спрашивает Баранова, сколько времени уйдет на подготовку операции. Тот отвечает, что около шести месяцев.

По данным Bild, план был доведен до президента РФ 16 января, но его реакция на это неизвестна.

Стоит отметить, что подобная риторика для властной верхушки РФ перманентна. Так, заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев регулярно прибегает к ядерному шантажу: в феврале он пригрозил апокалипсисом и уничтожением цивилизации, а в апреле заявил, что мир оказался на пороге ядерной войны . Также он угрожал ракетными ударами по зданию Международного уголовного суда, по бундестагу, убийством президентов Украины и Польши.