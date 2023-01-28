Родственников военнопленных попросили не называть фамилии защитников – это усложнит процесс обмена
Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец призвал семьи военнопленных не называть фамилии защитников, ведь эти данные могут помешать обмену
Об этом Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона.
"Как только вы называете конкретные фамилии – вы должны понять, что это усложняет нашу работу. Привлекайте внимание к процессу, к тому, что РФ нарушает Женевские конвенции, не называя конкретных фамилий", - призвал уполномоченный.
Он также подчеркнул, что нельзя называть количество украинских защитников в плену, ведь РФ может использовать эти данные не в пользу процесса их возвращения. Одновременно Дмитрий Лубинец заявил, что Татьяна Москалева, российский омбудсмен лично заинтересована в результативности обмена.
"И эти результаты у нас есть. К примеру, она привезла список из 23 наших военнопленных, которые у нас считались фактически погибшими", - сказал он.
- Напомним, Украина передала российской стороне список из 748 больных и тяжелораненых защитников государства, находящихся в плену РФ.
- Украина в общей сложности вернула из российского плена 106 мирных жителей.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.91
Покупка 39.91Продажа 40.59
-
EUR
Покупка 42.6Продажа 43.59
- Актуальное
- Важное