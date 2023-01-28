Об этом Дмитрий Лубинец заявил в эфире телемарафона.

"Как только вы называете конкретные фамилии – вы должны понять, что это усложняет нашу работу. Привлекайте внимание к процессу, к тому, что РФ нарушает Женевские конвенции, не называя конкретных фамилий", - призвал уполномоченный.

Он также подчеркнул, что нельзя называть количество украинских защитников в плену, ведь РФ может использовать эти данные не в пользу процесса их возвращения. Одновременно Дмитрий Лубинец заявил, что Татьяна Москалева, российский омбудсмен лично заинтересована в результативности обмена.

"И эти результаты у нас есть. К примеру, она привезла список из 23 наших военнопленных, которые у нас считались фактически погибшими", - сказал он.

Напомним, Украина передала российской стороне список из 748 больных и тяжелораненых защитников государства, находящихся в плену РФ.

Украина в общей сложности вернула из российского плена 106 мирных жителей.

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