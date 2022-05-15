Родственники защитников Мариуполя отправились в Стамбул, чтобы поблагодарить Эрдогана

Об этом сообщила жена одного из военных в Facebook.

Они также призвали лидеров Турции и Китая объединить усилия и помощь военным в Мариуполе.

"Мы надеемся, что если два президента двух влиятельных стран вместе повлияют на Путина, то наши родные Герои будут спасены!"- написала Наталья Зарицкая.

12 мая заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь заявил, что гражданские, которыми занимались украинские военные, покинули заблокированный россиянами в Мариуполе завод.

13 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжаются переговоры по эвакуации с завода "Азовсталь" в Мариуполе украинских военных.

14 мая советник президента Турции Ибрагим Калин сообщил, что Турция предложила осуществить морскую эвакуацию раненых бойцов, размещенных на металлургическом заводе в городе Мариуполь.

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