Родственники защитников Азовстали требуют соблюдения Россией правил Женевской конвенции в отношении их родных
Родственники военных, защищавших Азовсталь, требуют от России соблюдать правила Женевской конвенции в отношении их родных
На этом во время брифинга в медиацентре настаивала Елена Чернобай, жена офицера, проходившего службу в донецком пограничном отряде.
"Мы требуем и призываем к соблюдению правил Женевской конвенции в отношении всех мужчин всех подразделений. Просим и обращаемся к международному сообществу о возвращении тел погибших и урегулировании вопроса о военнослужащих, которые сейчас считаются без вести пропавшими", – сказала она.
Она подчеркнула, что только объединенными усилиями можно вернуть ребят домой.
- Напомним, 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.
- Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.
- Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .
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