На этом во время брифинга в медиацентре настаивала Елена Чернобай, жена офицера, проходившего службу в донецком пограничном отряде.

"Мы требуем и призываем к соблюдению правил Женевской конвенции в отношении всех мужчин всех подразделений. Просим и обращаемся к международному сообществу о возвращении тел погибших и урегулировании вопроса о военнослужащих, которые сейчас считаются без вести пропавшими", – сказала она.

Она подчеркнула, что только объединенными усилиями можно вернуть ребят домой.

Напомним, 16 мая вечером из Азовстали в Мариуполе эвакуировали 264 военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленевку.

Вице-премьер Ирина Верещук заявила, что эвакуированных из Азвостали тяжелораненых украинских военнослужащих обменяют на пленных россиян после стабилизации их состояния.

Первый заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой .

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