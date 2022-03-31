Родственники погибших оккупантов начали подавать в суд заявления на российское военное руководство, - Генштаб
В РФ началась практика подачи в судебные учреждения заявлений на военное руководство родственниками погибших в войне с Украиной российских военнослужащих
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.
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