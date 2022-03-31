Родственники погибших оккупантов начали подавать в суд заявления на российское военное руководство, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, подобный случай подачи в суд на командира зафиксирован в 752-м мотострелковом полку из состава 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Российские оккупационные войска пытаются создать новую группировку войск на Слобожанском направлении с целью установления контроля над частями территорий Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая блокаду городов Славянск и Краматорск

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