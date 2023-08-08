Меня когда-то из части отправили в Киев и вдогонку комбриг поставил задачу пообщаться с родственниками пропавших без вести и погибших. "Борислав, ты же с людьми умеешь общаться. Ты ведь нардеп. Говорить и слушать умеешь. Справишься".

Это звучало, как "Тыжмать!". После этой встречи я не смог уснуть. От слова совсем. Это была одна из самых тяжелых коммуникаций в моей жизни. Если кто-то говорит, что психологически выгорел, то я тогда сгорел дотла. Это было не общение, а пропускание боли сквозь себя.

Не все могут принять смерть близкого человека. Не все готовы смириться с утратой. Поэтому я тогда услышал о себе и о бригаде. И что все лгут, а человек жив, но в плену, или это не тело их близкого, а кто-то другой. Все это с криком, слезами и проклятиями. После этой встречи я был раздавлен. Это одно из самых неприятных воспоминаний.

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Почему я вспомнил? Сейчас общался с побратимом и тот мне рассказал, что тело погибшего заместителя комбата по МНС уже больше года лежит в морге, и жена отказывается его забирать. Она говорит, что это не его тело, а он в плену и его кто-то видел. И даже на каком-то сайте какие-то россияне с ней вели переговоры, чтобы она его выкупила из плена. Она в это верит. И даже экспертиза ДНК не убедила супругу. Поэтому тело в морге до сих пор не похоронено.

И вот собрат мне говорит: "А, может, ты с ней поговоришь? Ты же умеешь людей убеждать. Ты же нардеп!".

Второй раз я на это не повелся. Это действительно очень тяжело. Но с этим нужно что-то делать, потому что это не редкие случаи. Не знаю, есть ли у нас служба психологической поддержки родственников погибших, но если нет, ее необходимо создать.

А еще я бы наказывал таким общением тех, кто покупает барабаны, яйца по 17 гривен, несет чушь со своей должности и пилит бюджеты. Мне кажется, что такое общение с потерявшими близких семьями могло бы что-то изменить в мировосприятии и в голове тех, кто не понимает, какой вред несут их действия. Пусть работают психологическими грушами для битья. Главное, чтобы родственникам погибших помогало. Хотя я не уверен, что это сработает. Это только предположение...

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Об авторе. Борислав Береза, общественный деятель, бывший народный депутат Украины

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