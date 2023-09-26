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Родственники погибших на Майдане требовали, чтобы Зеленский дал разрешение на создание военного кладбища

26 сентября, 2023 вторник
19:37
Война с Россией

26 сентября родственники погибших военных организовали в Киеве на Майдане Незалежности акцию "Голоса павших Героев", на которой требовали, чтобы президент подписал закон о создании военного кладбища в киевской Быковне

Об этом сообщает Общественное.

Во время акции люди просили построить Национальное военное мемориальное кладбище в Киеве в Быковне, а не в Гатном Фастовского района, как это предлагает Правительство, а также чтобы президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о создании военного кладбища, который Верховная Рада приняла 2 мая 2023 года.

Родственники жалуются, что до сих пор не могут похоронить своих детей, мужчин, братьев и собратьев.

"Кабмин создал постановление (о создании Национального мемориального военного кладбища в Гатном – ред.) в противоречие закону, который был проголосован конституционным большинством еще 2 мая, и попал в Офис президента. И с мая месяца он лежит на подписи президента. Но это не Гатное на самом деле. Это Одесская трасса — 20 или 30 километров возле Южного кладбища. Там, кстати, рядом находится Немецкое кладбище, где похоронены фашисты", - жалуется мать погибшего военнослужащего полка "Азов" Владислава "Вектора" Литвиненко, радиотелеграфиста группы разведки спецназначения Вера Литвиненко

Владислав Литвиненко погиб 23 марта 2022 года от артиллерийских обстрелов вблизи драмтеатра в Мариуполе во время выполнения боевого задания. Урну с его прахом мать временного хранит в крематории, но срок временного хранения (один год) скоро истечет.

В акция приняла участие жена погибшего бойца полка "Азов" Виталия Красовского с позывным "Кросс" Виктория Красовская, которая является автором петиции о создании Национального военного мемориального кладбища в Быковне. Женщина хранит урну с прахом своего мужа дома, потому что хочет с достоинством похоронить мужа на Национальном военном кладбище.

"Эта петиция создана для того, чтобы напомнить господину президенту, что у него был срок 15 суток, если конституционное большинство приняло закон 9240. Эти 15 суток уже продолжаются более 4 месяцев. Это напоминание от действующих военнослужащих, от семей погибших, что он должен подписать закон", - отметила Виктория Красовская.

Мать двух бойцов полка "Азов" Неля Шептун, один из сыновей которой погиб 1 апреля прошлого года, другой был в плену и попал под обмен пленными в конце 2022 года.

"Это все люди, которые имеют тела своих родных, но не имеют места, где их похоронить. Власти обещали в мае, что у нас в Быковне будет Национальное военное мемориальное кладбище. Затем 2 августа мы встречались с госпожой министром по делам ветеранов Юлией Лапутиной, которая сказала, что Быковня уже не рассматривается и переносим в Гатное. Но мы считаем, что это не достойное место для наших героев", - подчеркнула Неля Шептун.

Родственники погибших провели акцию и под зданием Министерства ветеранов, ответственное за строительство Национального мемориального военного кладбища.

  • Первый заместитель министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун сообщил , что работы по строительству Национального военного мемориального кладбища в Украине уже начались. Сдача первой очереди планируется к концу этого года.
Общество
новости Киева
Герои Украины
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