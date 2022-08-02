Об этом сообщает Радио Свобода .

По словам сестры начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, Сандры Кротевич, родственники пленных потребуют отставки Петера Мауэра и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.

"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательств по конвенциям, которые она должна выполнять. Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли мой брат и где он находится", – сказала Кротевич.

Она подчеркнула, что к ООН и Красному Кресту есть много претензий.

"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах, на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не выполнили", – отметила Кротевич.

29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

1 августа уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что не получал от ООН никакого сигнала по поводу массового убийства украинских военнопленных в оккупированной Оленовке.

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