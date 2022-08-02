Родственники пленных защитников Азовстали потребуют отставки главы Красного Креста
Родственники пленных защитников Азовстали требуют отставки Петера Мауэра с поста президента Международного комитета Красного Креста
Об этом сообщает Радио Свобода .
По словам сестры начальника штаба полка "Азов" Богдана Кротевича, Сандры Кротевич, родственники пленных потребуют отставки Петера Мауэра и сейчас занимаются подготовкой документов для этого.
"Такая организация не может финансироваться всем миром, потому что она не выполняет обязательств по конвенциям, которые она должна выполнять. Я за 72 дня от Красного Креста не услышала, жив ли мой брат и где он находится", – сказала Кротевич.
Она подчеркнула, что к ООН и Красному Кресту есть много претензий.
"К ООН и Красному Кресту у нас очень много претензий. Они вообще ничего не делают. Красный Крест до сих пор не сообщил, сколько людей погибло, сколько находится в донецких больницах, на неподконтрольной территории. Как они будут возвращать погибших ребят – нам тоже неизвестно. Мы ждем ответа от Красного Креста. Мы очень возмущены. Они нам обещали, они ребятам обещали, что ребята вернутся живыми, но они свои обязательства не выполнили", – отметила Кротевич.
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