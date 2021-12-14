Родственники пленных в ОРДЛО покупали уголь для обогрева камер, разворованных оккупантами, - Денисова об условиях в Макеевской колонии
Во вторник, 14 декабря уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова провела онлайн-встречу с родными украинских граждан, находящихся в плену на временно оккупированных территориях
Об этом Денисова сообщила в Telegram .
"Обменялись (с родственниками пленных, - ред.) имеющейся информацией о состоянии соблюдения прав наших граждан, процессе их освобождения, условий содержания в печально известной Макеевской исправительной колонии №32, где недавно скончался украинский политзаключенный", - написала уполномоченная.
Денисова отметила, что во всех колониях на временно оккупированных территориях условия содержания заключенных неудовлетворительные. В частности, по ее словам, кафиры разворовывают уголь, в результате чего камеры не отапливаются.
"Из-за отопления, родственники с помощью волонтеров покупали уголь для обогрева камер, который был разворован оккупантами", - написала Денисова.
Кроме того, заложники почти не получают гуманитарной помощи.
"Из последнего гуманитарного конвоя, доставленного на временно оккупированную территорию, гражданские заложники получили только туалетную бумагу, мыло и зубную пасту", - сообщила она.
Такими действиями российские кафиры нарушают договоренности в рамках Нормандского формата, достигнутые в декабре 2019 года, а также договоренности 2020 года по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам в ОРДЛО.
Денисова добавила, что во время встречи обсудили вопросы финансовой поддержки от государства для семей незаконно заключенных украинских граждан на оккупированных территориях.
Также уполномоченная намерена обратиться к президенту Международного комитета Красного Креста с просьбой посетить Макеевскую колонию.
"Буду обращаться к президенту МККК Петеру Мауреру с просьбой проверить распределение гуманитарной помощи, а также осуществить визит в Макеевскую ВК №32 с целью проверки условий содержания и обеспечения медикаментами", - отметила Денисова.
По состоянию на декабрь 2021 незаконно заключенных граждан Украины на временно оккупированных территориях насчитывается 300 человек, 40 из которых военнослужащие.
- Как сообщалось ранее, 12 ноября 2021 года в Макеевской колонии на оккупированной территории Донецкой области был зарезан украинский гражданин Руслан Макарец.
- 1 декабря Денисова сообщала, что за проукраинскую позицию кафиры заключили в тюрьму 121 человека в Крыму и около 300 человек в ОРДЛО.
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