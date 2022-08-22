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Родственники пленных из Азовстали возмущены отказом депутатов голосовать за обращение по Оленовке к международным организациям

22 августа, 2022 понедельник
18:38
Общество

Сестра одного из пленных убеждена, что каждый воздержавшийся от голосования или проголосовавший против депутат должен сложить свой мандат

Об этом в интервью "Главкому" сказала Сандра Кротевич – сестра первого заместителя командира полка "Азов" Богдана Кротевича (Тавра). Она убеждена, что каждый депутат, не поддержавший это заявление, должен сложить мандат.

"Я давным-давно нейтральна к политике, но меня на днях несколько очень возмутило. Была инициатива от "Европейской солидарности" поставить в повестку дня, проголосовать и обратиться к странам ЕС, странам НАТО и международным  организациям по Оленовке и ребятам, которые находятся в плену. Рада даже не проголосовала за то, чтобы поставить это в повестку дня. Меня это очень сильно возмутило, и многих родственников это возмутило, потому что мы постоянно просим их наконец сделать это обращение. Но народным депутатам это оказалось ненужным", - отметила Сандра Кротевич.

Она добавила, что в этой связи имеет к народным депутатам два вопроса.

"Во-первых, зачем нам депутаты, которым плевать на украинских военнопленных? Во-вторых, как мы можем требовать от международного сообщества, международных организаций и других стран каких-либо действий, если у нас Верховная Рада неспособна поставить в повестку дня обращение по поводу теракта в Оленовке с просьбой помочь вернуть военнопленных?" – заметила сестра защитника Азовстали.

Сандра Кротевич считает, что каждый воздержавшийся от голосования или проголосовавший против депутат должен сложить свой мандат.

"Такие люди не имеют права быть депутатами и представлять интересы военных, которые сейчас защищают наше государство, и тех, кто сейчас в плену. Пока кто-то из них отдыхал за границей, а кто-то прятался в Киеве - они сидели в Мариуполе, на Азовстали, сдерживая бешеное количество российских военных и техники… А сейчас эти народные избранники даже не могут сделать простейшего – проголосовать… Как поставить на повестку дня повышение себе заработной платы – они это могут сделать, а как принять обращение относительно военнопленных, то нет. Им это, видите ли, не ко времени", - отметила Кротевич.

  • 16 мая из Азовстали в Мариуполе эвакуировали военнослужащих в оккупированные Новоазовск и Оленовку. 17 мая первая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что операция по спасению защитников Азовстали будет продолжаться до их возвращения домой.

  • 29 июля россияне обстреляли из артиллерии тюрьму в Оленовке, где содержали украинских пленных.

  • 2 августа американские эксперты подтвердили, что украинских военнопленных в Оленовке взорвали россияне.

  • 6 августа горсовет Мариуполя сообщил, что на сцене мариупольской камерной филармонии российские оккупанты собирают тюремные клетки. 11 августа мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что российские захватчики, вероятно, проведут показательный суд над защитниками Мариуполя в День Независимости Украины.

  • Информацию о том, что в День Независимости Украины в Мариуполе РФ планирует осуществить показательное "судилище" над пленными азовцами и обвинить в этом украинцев, подтвердила и украинская разведка.

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