Родственники оккупантов уже считают, сколько им дадут на похороны за смерть своих пока живых военных, - СБУ

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехватываемых СБУ.

В разговоре жена говорит своему мужу, пришедшему с войной в Украину, что российские СМИ уверяют, будто у них "все отлично", а Путин всем обещает "ветеранку" и выплаты за каждый боевой день.

"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – заметил оккупант.

Его жена ответила, что эти деньги ей не нужны. Но при этом уточнила, что "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7". Оккупант подтвердил, что оснований для выплат есть немало – их роту всю разбили: "Всю роту рас*ярили нашу... Х*й знает, чего мы здесь делаем... Нас ху*чат, как котят".

"Зато жена будет с деньгами. Ведь, судя по разговорам, "руZZкий мир" интересует только это, и ради выплат оккупанты готовы пожертвовать родными", – добавляют в СБУ.



Недавно Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта, где российский военный рассказывает, что они так получают от ВСУ, что называют эту войну адом для себя и ждут ротации, чтобы по приезду сразу уволиться.