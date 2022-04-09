Родственники оккупантов уже считают, сколько им дадут на похороны за смерть своих пока живых военных, - СБУ
Родственники российских захватчиков начали считать, сколько денег получат, если член их семьи умрет во время войны в Украине
Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, перехватываемых СБУ.
В разговоре жена говорит своему мужу, пришедшему с войной в Украину, что российские СМИ уверяют, будто у них "все отлично", а Путин всем обещает "ветеранку" и выплаты за каждый боевой день.
"Три миллиона и похороны оплатишь. Деньги дают хотя бы", – заметил оккупант.
Его жена ответила, что эти деньги ей не нужны. Но при этом уточнила, что "3 миллиона – это за ранение, а за смерть – 5 или 7". Оккупант подтвердил, что оснований для выплат есть немало – их роту всю разбили: "Всю роту рас*ярили нашу... Х*й знает, чего мы здесь делаем... Нас ху*чат, как котят".
"Зато жена будет с деньгами. Ведь, судя по разговорам, "руZZкий мир" интересует только это, и ради выплат оккупанты готовы пожертвовать родными", – добавляют в СБУ.
- Недавно Служба безопасности Украины перехватила очередной разговор оккупанта, где российский военный рассказывает, что они так получают от ВСУ, что называют эту войну адом для себя и ждут ротации, чтобы по приезду сразу уволиться.
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