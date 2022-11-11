Об этом идет речь на сайте МИД РФ.

В сообщении утверждается, что этот шаг является ответом "на новые персональные санкции, постоянно вводимые администрацией Джо Байдена не только против российских официальных лиц, представителей деловых кругов и общественности, деятелей культуры, но и тех, кто по тем или иным причинам неугоден Вашингтону. ".

Среди подсанкционных американцев – "отдельные представители органов власти и законодатели, а также их близкие родственники, руководители компаний и предприятий ВПК, эксперты и лоббисты, вовлеченные в раскрутку русофобской кампании и поддержку режима в Киеве".

Большинство перечисленных в сообщении российского МИД являются действующими конгрессменами или их супругами, в том числе муж спикера Палаты представителей США Пол Пелоси и сенатор Берни Сандерс, баллотировавшийся в президенты США в 2020 году.

Также там присутствуют: сестра и два брата Байдена; два пасынка министра обороны Ллойда Остина и его заместитель Колин Каль; спикер Белого дома Карин Жан-Пьер; советник министра обороны Украины Джон Абизаид; командующий силами США в Европе Кристофер Каволи; историк Тимоти Снайдер и писательница Энн Эпплбаум.

Всего в российском "санкционном списке" в настоящее время находятся 1073 гражданина США.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb