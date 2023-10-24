Родом из Крыма: россияне назначили нового "министра образования" на ВОТ Херсонщины
На временно оккупированной территории Херсонщины россияне назначили нового так называемого министра образования: ею стала уроженка Крыма Евгения Дементьева
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Оккупанты презентовали нового "министра образования" временно захваченных территорий Херсонской области. Так, лицом, которое будет отвечать за промывку мозгов, украинским детям, будет Евгения Дементьева родом из Крыма", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина получала образование в Москве, не скрывает свои антигуманные ценности и имеет коммунистические взгляды. Как указывают в Нацсопротивлении, она будет фактически отвечать за налаживание системы пропаганды в регионе.
В ЦНС напомнили, что предшественника Дементьева россияне арестовали за хищение средств.
В Нацсопротивлении отметили, что лица, помогавшие оккупационным администрациям, понесут ответственность согласно украинскому законодательству.
- Перед началом учебного года россияне завезли на временно оккупированные территории Херсона 7 тонн пропагандистских книг для школ. Наибольшее количество учебников – по российской истории за 11-й класс.
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