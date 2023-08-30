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Родные военнопленных и пропавших без вести провели в Киеве акцию в поддержку защитников

30 августа, 2023 среда
13:51
Война с Россией

В среду, 30 августа, семьи и друзья военнопленных и украинских воинов, место пребывания которых сейчас неизвестно, собрались на мирную акцию в День пропавших без вести

Об этом с места происшествия рассказала корреспондентка Еспресо.TV Валерия Пашко.

На Майдане Незалежности собрались несколько сотен родственников, организовавших шествие в поддержку украинских защитников, которых нет рядом в особый памятный день, когда отмечают по всему миру, как День пропавших без вести.

Валерия рассказала, что родные и друзья съехались в столицу из всех регионов.

На фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвісти

Фото: Валерия Пашко

После Майдана мирная акция продолжилась на Европейской площади, а затем вблизи Офиса президента Украины Владимира Зеленского.

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Семьи военных, находящихся в плену и без вести пропавших жалуются на работу Международного комитета Красного Креста, не имеющего доступа к заложникам в России, а также за бездействие.

На фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвістиНа фото: мирна акція сімей військовополонених і зниклих безвісти

Фото: Валерия Пашко

По информации источников Еспресо, после решения президента Турции о возвращении домой командиров "Азова", переговоры с Россией об обмене пленными значительно усложнились. Происходят в большинстве своем так называемые полевые обмены, которые осуществляются сразу после сдачи в плен обеими сторонами.

Обмен пленными с Россией

6 июля Украина вернула из плена 45 человек. Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник Азовстали и терробороновец из Херсона.

7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных, погибших в результате российского теракта в поселке Оленивка Донецкой области.

12 июля Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в плену.

Кроме того, в пятницу, 4 августа, домой вернули тела еще 44 погибших украинских военнослужащих.

22 августа в Украине инициировали создание смешанных медицинских комиссий с участием представителей нейтральных стран. Такое решение поможет проводить обмен украинских пленных, а российской стороне – возвращать своих военных. В этот же день Россия вернула тела 12 украинских защитников, подтвержденные Международным Комитетом Красного Креста как находившиеся в плену.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что привлечение третьей страны для освобождения гражданских из российского плена позволит использовать "дипломатию маятника".

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