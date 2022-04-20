"Родные мариупольцы, вы нам нужны, вас ждет ваша громада, ваше государство": мэр Мариуполя сообщил о плане сегодняшней эвакуации из города
Вадим Бойченко отметил, что сегодня, 20 апреля, в 14:00 запланирована эвакуация людей из оккупированного города Мариуполя
Об этом он сказал в эфире Espreso TV.
Мэр города подчеркнул, что сбор горожан будет проходить на пересечении двух улиц: улицы Таганрогской и улицы 130-й Таганрогской дивизии - в районе Пивзавода. Также автобусы будут останавливаться на следующих локациях: проспект Победы у заводоуправления Азовстали и бульвара Шевченко на кольце возле Порт-Сити.
"Родные наши мариупольцы, услышьте нас, вы нам нужны. Сегодня вас ждет государство Украина, вас ждет ваша громада. Мы очень хотим, чтобы сегодня вы выехали на подконтрольную часть Украины – в город Запорожье, там сегодня безопасно. В Запорожье вас уже ждут и готовы обеспечить всем необходимым: продуктами, предметами первой необходимости, медикаментами и всем остальным. Но главное – вы будете в безопасности", – подчеркнул Бойченко.
Мэр добавил, что колонна автобусов будет двигаться по направлению: Мангуш - Бердянск - Токмак - Орехов - Запорожье. По словам Бойченко, более 6 тысяч украинцев смогут добраться до безопасных мест.
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