Родные и близкие пленных или пропавших украинских военных смогут искать данные о них в Telegram-боте Национального информбюро

Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.

С помощью этого бота близкие военные смогут осуществить быстрый поиск данных о пленных или пропавших.

Для определения статуса разыскиваемого лица следует подать идентификационный код, ФИО, номер телефона и дату рождения разыскиваемого лица, а также ФИО, дату рождения и идентификационный номер разыскиваемого лица.

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В результате поиска родные и близкие смогут получить в чат-боте один из текущих статусов пленника:

1. О лице нет данных в реестре НИБ. Если они не были внесены, чат-бот предлагает добавить эти сведения.

2. Данные есть, но в базе данных нет нет сведений, находится ли лицо в плену.

3. Данные есть, лицо, вероятно, находится в плену (не хватает подтверждения от Международного комитета Красного Креста – МККК).

4. Данные о личности находятся в базе НИБ, пребывание в плену подтверждено МККК.

5. Пленное лицо уволено во время обменов.

Ранее, 5 августа, СБУ сообщила о запуске онлайн-сервиса по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.

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