Родные и близкие пленных или пропавших украинских военных смогут искать данные о них в Telegram-боте Национального информбюро
Специалисты Координационного штаба по обращению с военнопленными и Национального информационного бюро создали в телеграмм-боте Бюро специальные разделы для облегчения взаимодействия родственников и близких пленных или пропавших украинских военных с государственными органами
Об этом сообщает в Telegram Координационный штаб по обращению с военнопленными.
С помощью этого бота близкие военные смогут осуществить быстрый поиск данных о пленных или пропавших.
Для определения статуса разыскиваемого лица следует подать идентификационный код, ФИО, номер телефона и дату рождения разыскиваемого лица, а также ФИО, дату рождения и идентификационный номер разыскиваемого лица.
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В результате поиска родные и близкие смогут получить в чат-боте один из текущих статусов пленника:
1. О лице нет данных в реестре НИБ. Если они не были внесены, чат-бот предлагает добавить эти сведения.
2. Данные есть, но в базе данных нет нет сведений, находится ли лицо в плену.
3. Данные есть, лицо, вероятно, находится в плену (не хватает подтверждения от Международного комитета Красного Креста – МККК).
4. Данные о личности находятся в базе НИБ, пребывание в плену подтверждено МККК.
5. Пленное лицо уволено во время обменов.
- Ранее, 5 августа, СБУ сообщила о запуске онлайн-сервиса по поиску военнопленных и пропавших без вести в условиях войны.
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