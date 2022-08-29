"Родненькая, мы скучали": Усик вернусь в Украину после победы над Джошуа
Боксер Александр Усик вернулся в Украину после победы над британцем Энтони Джошуа в Саудовской Аравии
Об этом Усик сообщил в Instagram.
Боксер 29 августа выложил фото после пересечения границы, как только оказался в Украине.
"Родненькая, мы скучали". – написал Усик.
Украинец 20 августа в Джидде победил Энтони Джошуа в реванше по очкам и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.
- После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.
- 22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.
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