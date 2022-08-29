Об этом Усик сообщил в Instagram.

Боксер 29 августа выложил фото после пересечения границы, как только оказался в Украине.

"Родненькая, мы скучали". – написал Усик.

Украинец 20 августа в Джидде победил Энтони Джошуа в реванше по очкам и защитил титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

21 августа Александр Усик одолел Энтони Джошуа в бою за титулы WBO, WBA и IBF в тяжелом весе.

После поединка Усик заявил, что не хочет боксировать ни с кем, кроме Фьюри.

22 августа стало известно, что Усик и Фьюри могут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе 17 декабря 2022 года.

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