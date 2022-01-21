Родителям нужно стимулировать своих детей-подростков быстро прививаться против COVID-19, – Кузин
Подросткам 14-18 лет следует вакцинироваться против COVID-19, поскольку они наиболее социально активны, а некоторые из них уже являются студентами техникумов и вузов
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин в интервью "Liga.Life".
Однако вакцинация подростков пока является в Украине рекомендованной, а не обязательной.
"Для нас важно защитить подростков 14-18 лет. Учитывая, что Омикрон распространяется достаточно быстро и в том числе в этой возрастной группе, я бы рекомендовал всем родителям стимулировать своих 14-18-летних детей максимально быстро прививаться", – сказал Кузин.
По словам санврача, дети 12-14 лет тоже уже могут представлять определенные эпидемические интересы, потому что уже начинают социализироваться.
"Однако в мире зарегистрировано мало вспышек, которые прицельно связаны с этой возрастной группой. Поэтому для Украины она остается рекомендованной", - сообщает чиновник.
Отмечается, что детей 5-12 лет следует вакцинировать против COVID-19, только если у них есть тяжелые сопутствующие заболевания или определенные медицинские показания для вакцинации.
"Мы будем рассматривать вопросы вакцинации детей 5-12 лет на Национальной технической группе экспертов по вопросам иммунопрофилактики. Однако уверен, что финальное решение будет касаться возможности проведения вакцинации этой группы детей, но преимущественно при наличии показаний", - сказал Игорь Кузин.
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