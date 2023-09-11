Родители украинских школьников могут выбирать форму обучения для своих детей: объясняет Минобразования

Об этом сообщает Минобразования.

В соответствии со статьей 4 Закона Украины "О полном общем среднем образовании" полное общее среднее образование можно получать в очной (дневной), дистанционной, сетевой, экстернатной, семейной (домашней) формах или в форме педагогического патронажа.

Органы управления образованием и школы должны обеспечить обучение по любой из форм по требованию родителей или представителей ребенка.

Дистанционная форма

Дистанционная форма обучения - для учащихся, которым обстоятельства (состояние здоровья, отбывание наказания, вооруженный конфликт, военное положение, пребывание за границей, на временно оккупированной территории Украины, эпидемии, последствия природных и техногенных катастроф и т.п.) не позволяют посещать школу очно.

Такая форма может быть определена руководителями школы, о чем должна быть информация на официальном сайте школы или представителя. Тогда в такие школы зачисляют детей с любых территорий.

В некоторых школах созданы дистанционные классы или группы для тех, кто выехал за границу или не желает учиться в автономном режиме из-за ситуации безопасности.

Если в школе, где учится ребенок, нет дистанционного класса, родители или представители учащихся должны обратиться в местный орган управления образованием с просьбой предоставить другую школу для дистанционного обучения.

Семейная (домашняя) форма

Такая форма обучения предусматривает самостоятельную проработку материала, получение консультаций от учителей и прохождение только итоговой оценки (семестровой и годовой), а также государственной итоговой аттестации.

У школы нет права отказать в такой форме обучения, если ребенок или один из родителей или других представителей официально зарегистрированы на территории обслуживания школы.

Экстернат

Форма обучения, когда учащиеся самостоятельно прорабатывают материал, но, в отличие от домашней формы, проходят только годовую оценку и аттестацию.

Школа обязана перевести ребенка, зарегистрированного на его территории обслуживания, на экстернат или зачесть его, если родители или представитель подали соответствующее заявление.

Обучение для тех, кто за границей

Ученики, которые находятся за рубежом и обучаются в иностранной школе, могут изучать предметы украинского компонента образовательных программ в дистанционных классах в отдельно определенных школах.

МОН определило украинский компонент образовательных программ и особенности обучения детей, выехавших из Украины из-за полномасштабного вторжения РФ.

Но родители или законные представители ребенка имеют право выбрать любую форму обучения в других школах и не обязаны переводить детей на обучение по этой программе, сообщает МОН.

Учащиеся имеют право быть зачисленными или переведенными на другую форму обучения на основании этого решения, а заведения общего среднего образования не имеют права отказывать им.

Кроме того, школы могут зачислять детей в индивидуальной форме независимо от наличия свободных мест в классе.