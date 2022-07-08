Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который сегодня, 8 июля, 301-м голосом приняла Верховная Рада. Речь идет о том, чтобы упростить решение родителями вопросов временного выезда детей за пределы Украины.

"Оформление согласия родителей исключительно через нотариальное удостоверение подлинности подписи на соответствующем заявлении требует усилий, средств и времени. В современных условиях для минимизации неудобств и ускорения соответствующих процессов вполне обосновано обеспечение возможности предоставления такого согласия в электронной форме с использованием электронной подписи".

Законопроект дает возможность каждому родителю через "Дию" давать согласие на временный выезд за границу ребенка, не достигшего 16 лет, в сопровождении второго родителя. Раньше для оформления выезда ребенка до 16 лет за границу с одним родителем, другому необходимо было получить нотариально заверенное письменное согласие.

22 июня Дия получила первую награду в рамках международного фестиваля креативщиков "Каннские львы 2022".

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