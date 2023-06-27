В Бердянске состоится прощание с несовершеннолетними партизанами, убитыми российскими снайперами
В Бердянске 29 июня состоится прощание с несовершеннолетними украинскими партизанами Тиграном Оганисяном и Никитой Хангановым, убитыми российскими снайперами.
Об этом пишет Бердянская городская военная администрация.
Прощание пройдет в храме Святого Николая по адресу Мелитопольское шоссе 56. В 11:00 состоится прощание с Никитой, в 12:00 – с Тиграном.
Ранее глава городской военной администрации Виктория Галицина сообщила в комментарии "Суспильному", что несовершеннолетних партизан в Бердянске убили российские снайперы, а родители до сих пор не получили доступ к их телам.
Глава ГВА отметила, что до сих пор не известно, что именно предшествовало убийству ребят и при каких обстоятельствах произошло преступление. Галицина также сообщила, что возможно тела погибших Тиграна и Никиты передадут родным сегодня.
"По последней информации, родителям погибших подростков еще не дали посмотреть на тела их детей. Возможно, их отдадут сегодня, сложно сказать точно. Знаем, что детей убили российские снайперы. А что этому предшествовало, при каких обстоятельствах это произошло, пока неизвестно" , – объясняет глава ВГА.
Она также сообщила, что материалы дела ребят переданы СБУ.
"Раньше россияне обвиняли ребят в попытке диверсии на железной дороге и забирали под стражу, где оказывали давление и издевались. Это военное преступление, за которое кафиры должны ответить. Открыто уголовное производство. Материалы переданы в СБУ, прокуратуру, заявления написаны и внесены в ЕР. – говорит Галицына.
- Вечером 24 июня оккупационный председатель Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Бердянске якобы были убиты два несовершеннолетних украинских партизана. Рогов утверждает, что в 19:00 24 июня ребята "открыли огонь по набережной, где находились гражданские", одним из "виновников" он называет несовершеннолетнего Тиграна Оганисяна. Координатор "Медийной инициативы по правам человека" Ольга Решетилова заявила, что вторым погибшим партизаном является Никита Ханганов. Оба парня были 2006 года рождения. Подробнее с историей Тиграна и Никиты можно ознакомиться здесь.
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